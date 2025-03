Dioni, de la fontanería y la obra a 'pichichi' del Málaga CF: "A las seis de la mañana iba con una linterna a trabajar"

Es el pichichi del Málaga CF, aunque acumula tres suplencias consecutivas pese a que el equipo le cueste un mundo hacer un gol. Pero se lo toma con la tranquilidad de alguien que, como diría aquel, en el fútbol tiene más tiros pegados que las fachadas de Sarajevo. Para llegar a este punto tuvo que emigrar a Murcia a jugar al fútbol cuando era juvenil y su despertador sonaba a las seis de la mañana para ir a trabajar de fontanero, a la obra, a repartir… Ahora, una Rosaleda a reventar, con sus vecinos y amigos de la Colonia de Santa Inés entre las gradas, celebra sus goles. Es Dionisio Emanuel Villalba Rojano (Málaga, 1989), y atiende a EL ESPAÑOL de Málaga para alzar la voz como veterano del vestuario ante la situación en la que se ve ahora mismo el equipo, al borde del descenso, donde no ha estado nunca en toda la temporada. Además, lo último fue el peor partido del curso en Albacete.

¿Cómo está siendo esta semana? ¿Hay algún tipo de mensaje diferente o alguna conjura?

Las semanas cuando ganas o pierdes, pues son diferentes. Cuando ganas estás más alegre. Pero un buen rollo siempre hay. Pero cuando ganas o pierdes, se nota. Ahora tenemos que intentar sacar la mejor versión de cada uno, ya hemos demostrado lo que podemos hacer y cuales han sido nuestros resultados. Hay que darle la vuelta y entrenar, seguir con lo que hemos hecho, y llegarán los resultados.

Se ha perdido fortaleza defensiva, sobre todo. Pero, ¿qué crees que le pasa al equipo?

Yo creo que es un pico de forma. Siempre, todos los años, el año pasado también, que fueron pequeños baches. Este año también tuvimos ahí un bachecito, y yo creo que es un pico de forma. A unos les llega en un mes, a otros les llega en otro, y estamos ahí, intentando darle la vuelta al rendimiento que estamos dando ahora. Tenemos que superarlo, está claro. Sabemos que la liga es muy competitiva, y son pequeños detalles y el día que no estés fino pues a lo mejor el rival está un poquito más fino.

¿Y cómo está Dioni, que ha pasado de ser el ‘9’ indiscutible del equipo a acumular tres suplencias consecutivas? ¿A qué crees que se debe esta suplencia?

Bueno, ya conocéis al míster, rota y rota. No lo hace sólo con los delanteros, también lo hace muchas veces con los laterales, con los extremos… Hace estas rotaciones para que estés enchufado, porque si tienes que poner en un partido clave a un jugador y no tienes minutos, pues a lo mejor está al cien por cien. Y también, claro, ya me conozco bien y a lo mejor no estoy en el momento de antes. Pero esto es igual que le pasa al equipo, son picos de forma que tiene uno, y a lo mejor ahora estoy más bajo y la semana que viene subo. Y ya estamos en el final de la temporada. Pero uno trabaja para volver a su mejor versión y en eso estamos.

Y aunque ahora estés jugando menos, ¿puede que estés en el mejor momento de tu carrera profesional? Juegas en el equipo de tu ciudad, con el estadio siempre lleno, marcando goles, haciendo buenos partidos…

Sí, a lo mejor no de forma, porque yo ha habido años en los que he metido muchos goles, pero claro, era en Segunda B, ahora estoy en Segunda y llevo 6 ó 7 goles, y unas cuantas asistencias. Además estamos haciendo una temporada buena. En ese sentido, la verdad que sería mi mejor momento, sí. Y aparte estoy en el Málaga y en mi casa.

¿Y te vas a quedar en el Málaga? Acabas contrato a final de temporada.

Acabo el contrato, sí. Pero de momento no se ha hablado nada. Y creo que ahora mismo no es el momento de ponerse a pensar esas cosas, porque lo primero que hay que hacer es terminar la temporada bien, conseguir el objetivo, que al final son 50 puntos. Que después si se consiguen pronto y tienes para más cosas, pues mejor, pero esa es la prioridad. Y después ya se verá cuando termine la temporada.

Si por ti fuese, firmarías toda la vida en el Málaga…

Hombre, yo sí, por mi parte sí, no hay ninguna duda, por mi parte renovaría todo lo que sea posible.

Fue un acierto total apostar por el Málaga el año pasado.

Sí, hombre. Tenía muchas ganas de venir a Málaga, aunque tenía muchos proyectos importantes en la categoría. Pero cuando vine aquí noté como que el público me está guardando esta oportunidad de venir a Málaga, a mi tierra, a mi equipo, y conseguir el ascenso. Y ahora empezó la temporada, he metido goles, el equipo está bien… No cambiaría por nada del mundo lo que ha pasado.

¿Qué sientes tú cada vez que pisas el césped de La Rosaleda antes de un partido con la camiseta del Málaga, la grada llena y la gente animando noventa minutos?

No es solamente el estadio lleno, es el ambiente, cómo se viven los partidos, incluso yo creo que la gente que viene de fuera se le ponen los pelos de punta. No sé, cuando me pongo la camiseta del Málaga, cada día que entro al campo, el otro día con esa camiseta vintage…

Cuando eras niño y despuntabas en el fútbol base, ¿soñabas con lo que te está pasando? Porque la Segunda División de este año está llena de equipos que estaban en Primera con el Málaga cuando jugabas en las categorías inferiores del Puerto de la Torre.

No, no lo soñaba, porque yo tampoco he sido un futbolista, cuando jugaba en juveniles y en esos años nunca me presionaba con ser futbolista. Yo jugaba porque me gustaba mucho, pero nunca pensé que iba a llegar al fútbol promocional. Es verdad que hay gente que sí, que lo pensaba y jugadores que dicen que lo soñaban, pero yo no lo tenía tampoco prioridad. Yo me divertía en el campo salieran las cosas como salieran. Y siempre me he divertido, y al final he tenido la oportunidad de jugar al fútbol profesional, en Segunda B, en Primera División en el extranjero, y si es verdad que me alegro de la carrera que he tenido.

Tú en esa época juvenil, antes de marcharte a Murcia (jugó en el Caravaca de la Cruz), eras un currante.

De fontanería, he trabajado en la obra, he sido repartidor, he trabajado en unas cuantas cosas.

¿Y todo eso te viene a la cabeza ahora, en esta época de tu vida en la que has conseguido lo que has conseguido?

Sí, me viene a la mente muchas veces, incluso pensando también en el futuro. Por ejemplo, yo me acuerdo que me levantaba a las seis de la mañana para ir a trabajar, era de noche e iba con una linterna porque no se veía a esas horas. Eso era cuando tenía 17 años, y ahora pues se valora mucho más lo que estoy haciendo, que es jugar al fútbol, haciendo lo que más te gusta. Y juego al fútbol también en parte por eso, porque hago lo que más me gusta y cuando acabe el fútbol no sabes lo que vas a hacer. Y echas un poco el tiempo atrás y dices joder, vale la pena seguir luchando y cuidándote para seguir adelante en la carrera.

Y todo esto lo están viviendo muy de cerca tus amigos, que te siguen a todos lados.

Sí, la verdad que sí, que siempre me han seguido y han venido en los sitios donde he estado. Es muy bonito que ellos vivan también esos momentos de felicidad. Algunos jugaron al fútbol no tuvieron la oportunidad de llegar, porque llegan muy pocos, y los hago partícipes ellos también de lo que estoy consiguiendo. Igual que mi familia, mi mujer, mis niños, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas… son partícipes.

¿Qué le falta a Dioni por hacer en el fútbol después de una carrera larga como la tuya?

Pues mira, he conseguido casi todos los retos que he tenido cuando era chico. Yo siempre tenía la ilusión de jugar, por ejemplo, en el Bernabéu, y eso lo he conseguido. Jugar en el Málaga en el fútbol profesional. Jugar en Primera División, y lo hice con el Deportivo de La Coruña. Una de las cosas que me faltan, que ya va a ser complicado, es jugar en la Selección española y jugar la Champions, jugar un partido de fútbol y escuchar el himno de la Champions, esas son las dos cosas que me faltan.

¿Y algo que esté al alcance de la mano? ¿Devolver al Málaga a Primera?

Sí, eso es más factible que lo otro, mucho más (se ríe). Jugar con el Málaga en Primera sería más factible. Está claro que tendría que seguir otro año más. Estaría muy bien, la verdad, eso sería otro sueño.

Antes de acabar, Dioni, ¿qué le dice a la afición del Málaga CF un veterano como tú después de la situación en la que ha entrado el equipo? ¿Hay que inquietarse?

Bueno, primero, antes de nada, siempre darle las gracias a ellos, porque siempre están fuera y dentro para apoyarnos. Nosotros lo agradecemos siempre. En este sentido, bueno, decirles que estamos preparados, que siempre intentamos dar lo todo, que siempre queremos lo mejor. Y estamos en ello para darles más alegrías.