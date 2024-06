Málaga CF | Dioni sacrifica su jerarquía

Sergio Pellicer ha encontrado un once reconocible en el tramo final de la temporada que el malaguismo empieza a recitar de memoria, aunque en el último partido, el de vuelta de la semifinal del playoff contra el Celta Fortuna, hubo un par de nombres que pidieron paso, Kevin y Einar. Pero en esa letanía, no está quien llegó para abanderar el gol del equipo, para ser un capitán sin brazalete, Dioni.

El delantero malagueño ha ido desapareciendo de las alineaciones hasta el punto de no tener minutos el pasado sábado en el partido más importante de lo que va de temporada. Dioni no es titular desde el empate en San Fernando con gol de Alfonso Herrero en la jornada 36. En la 35 también salió en el once, pero antes había pasado un valle de cinco partidos saliendo desde el banquillo. En la pelea por la tercera plaza en las dos últimas jornadas contra Antequera y Castilla tampoco fue titular, como en Vigo, donde salió en la segunda mitad y tuvo una ocasión para empatar el partido con un cabezazo que se le fue alto.

En total, el de la Colonia de Santa Inés ha disputado 36 partidos esta temporada, 24 titular, sumando 8 dianas, por debajo de las expectativas, aunque ha estado más atareado en labores de creación y durante el curso se le ha reprochado a Pellicer lo alejase del área, donde tiene veneno. El último gol lo anotó en el 1-1 contra el Mérida en La Rosaleda.

Este martes, el '17' compareció en la sala de prensa de La Rosaleda junto a Alfonso Herrero, en la previa del duelo de ida de la final del playoff contra el Nástic de Tarragona el próximo sábado en Martiricos, asumiendo su rol actual en el equipo, ya que considera un broche a su carrera entre Segunda y Segunda B poder ascender con el Málaga, el equipo de su ciudad, quitándose la espinita con una camiseta que no había vestido nunca.

"He vivido la otra parte. Aquí el míster está encima de la gente y nos aprieta. Son momentos, quiero jugar, pero ahora es el momento en el que están jugando otros compañeros. Es el momento de sumar, sea uno o dos minutos, y dar el cien por cien. Que todos nos sintamos respaldados, al final somos todos uno", decía Dioni ante los medios de comunicación.

Para el delantero malagueño, "es un regalo estar aquí. Todos quieren jugar más, los que salen lo hacen bien, hay buena competitividad. Es momento de sumar todos, lo viví desde el banquillo y calentando en la banda. Estaba atacado, tengo ese plus de ser aquí. Es un sentimiento particular. Pienso que el fútbol me lo va a devolver. He perdido tres veces por penaltis, goles en el último minuto. El fútbol me lo va a devolver ascendiendo con el Málaga".

Dioni, de 34 años, fue el primer fichaje del pasado verano para el Málaga CF, y llegó como un jugador contrastado de la categoría, donde en las dos últimas temporadas con la camiseta del Atlético Baleares tuvo un rendimiento goleador extraordinario, como en casi toda su carrera. Esta temporada se ha guardado goles. Igual, entre ellos, está el del ascenso.