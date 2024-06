La final contra el Nástic le llega al Málaga sin tregua

Einar Galilea durante el Málaga CF vs. Celta Fortuna Málaga CF

Sin tiempo para saborear la tarde vivida en La Rosaleda el pasado sábado con la victoria sobre el Celta Fortuna en las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División, el Málaga CF y el malaguismo ya están plenamente focalizados en lo que le espera para intentar el asalto definitivo al fútbol profesional un año después, que pasa por el Nàstic de Tarragona en una miniserie de dos capítulos.

Una vez terminó el partido contra el Celta, tras la celebración en el césped, los malaguistas salían por las puertas de La Rosaleda haciendo cábalas sobre el rival. Tuvieron que esperar veinticuatro horas para saber que le conjunto blanquiazul se medirá al Nàstic de Tarragona, que dejó en la cuneta al Ceuta.

El Málaga ya ha echado a andar toda la maquinaria para el partido de ida con la venta de entradas, algunas dudas y dos amenazas de cara al partido de vuelta.

A por otro lleno

Al poco de conocer el horario de los dos partidos de la final contra el Nàstic, con especial atención al del partido de ida que será en La Rosaleda, el club puso en marcha la operación 'Vamos a llenar La Rosaleda, tracatrá', recuperando un spot que se rodara hace 26 años con la plantilla malaguista antes de aquella fase de ascenso que se culminó frente al Terrasa. El proceso de venta de entradas es el mismo que para el partido del Celta, pero con el precio de las entradas diez euros más caros en algunas zonas del campo. Veinte más de lo que valían las entradas durante la liga. Los abonados no pagarán, tiene un plazo reservado en exclusiva para poder retirar hasta doce entradas cada uno, y los que hayan acudido a cinco o menos partidos tendrán que retirar su entrada sin coste hasta 72 horas antes del partido. En caso contrario, se liberarán.

Genaro, duda

El capitán del Málaga, Genaro, se retiró del campo para ganar tiempo en los instantes finales cuando el equipo ganaba por 2-1. Sin síntomas aparentes de lesión. Pero este lunes el club ha informado a los medios de comunicación que el de Gerena sufre "una contusión en la región interna del talón derecho" y no se entrenó con el resto de sus compañeros. Se deduce que estará toda la semana entre algodones para intentar llegar al partido del sábado.

Dos apercibidos

Además de con la amenaza de saber que todo lo que no sea la victoria será un resultado para el Málaga de cara al partido de vuelta en Tarragona, con el factor campo en contra, dos pesos pesados del equipo están apercibidos y, de ver una amarilla, se perderían el partido de vuelta. Uno de ellos es nada menos que Roberto, con 18 goles esta temporada, 3 durante el playoff y uno de los jugadores franquicia de este equipo. El otro es Nelson Monte.

Pellicer en una encrucijada

Precisamente el central portugués generó un mar de dudas en el partido del sábado, desbordado por Alfon cada vez que lo encaró. Tanto, que Sergio Pellicer lo sustituyó en el descanso por Einar Galilea. Y lo que hizo el vasco en 45 minutos va a ser recordado durante mucho tiempo. Con el Málaga volcado en busca de la remontada, el '4' se hizo gigante para encadenar con éxito unas cuantas acciones de mucho valor cuando estaba prácticamente vendido frente a los atacantes gallegos. De hecho, muchos señalan a Galilea como el MVP de un partido en el que Roberto marcó los dos goles. Su impacto en el encuentro fue de los que no se recuerdan. Ahora, Pellicer, que había armado un once que se recitaba prácticamente de memoria, posiblemente tenga que meter mano tras lo visto el sábado, porque es difícil pensar de nuevo en Einar en el banquillo. Además, Kevin también hizo méritos para hacerse un hueco en el once.