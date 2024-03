El Málaga CF juega en Algeciras la primera de las diez ‘finales’

No hay margen de error. Una vez que el Málaga CF se ha enganchado de nuevo a la pelea por el ascenso directo ya no puede fallar, porque cualquier traspié lo descabalgará de una pelea en la parte en la peor posición. Por eso, el conjunto blanquiazul juega la primera de las diez finales que le quedan de aquí a final de temporada este sábado en Algeciras. No puede fallar.

Los de Sergio Pellicer viajan al Campo de Gibraltar para disputar un encuentro de la jornada 29 del Grupo 2 de Primera RFEF a partir de las 18:00 horas donde de nuevo estarán arropados por una legión de malaguistas, más de un millar, que se desplazarán hasta Algeciras para darle aliento a los suyos.

Llega el tramo más decisivo de la temporada y el Málaga se ha recompuesto después del mal inicio de 2024 que casi le hizo despedirse de las opciones de ascenso directo, pero tras los resultados de la última jornada todo se ve de otro color desde Martiricos y dentro del malaguismo y se ha elegido creer de nuevo en alcanzar la primera posición. La empresa es complicada, porque hay tres rivales por delante, pero a más de uno le temblarán las piernas.

El Málaga está ahora a cinco puntos del ascenso directo, a dos del segundo y tercer puesto, con una visita a Córdoba –segundo- de por medio, por lo que no se puede permitir un tropiezo en Algeciras.

El once

De nuevo, Sergio Pellicer tiene la enfermería ocupada, en este caso con algunos hombres clave, y los descartes para el duelo contra el Algeciras son forzados. Dioni, cumpliendo el protocolo tras el traumatismo que sufrió el pasado domingo, no se ha entrenado en toda la semana y es baja, como ya se sabía.

Tampoco llega a tiempo Kevin, que cayó la semana pasada justo antes del duelo contra el Intercity y no se ha recuperado a tiempo. Habrá que seguir esperando con Ramón, que ya ha entrenado esta semana con el grupo. Aunque este nuevo parte de bajas afecta poco al armazón que está construyendo en este último tramo de la temporada, en el que tendrá que cambiar la pieza de ataque. Aunque siguen siendo una incógnita las piezas que completen el once en el Nuevo Mirador, especialmente por las alas.

Después de algunas probaturas con la defensa de tres, da la sensación que se ha consolidado la defensa de cuatro y Gabilondo, que volvería al once, Nelson Monte, Einar y Víctor García estarán por delante de Alfonso Herrero. Genaro y Manu Molina llevarán la manija y por delante activará a los atacantes Dani Lorenzo. Los extremos pueden ser para Avilés y Ferreiro, aunque Larrubia podría permanecer en el once tras la buena actuación del pasado domingo. Y el puesto de ‘9’ será de nuevo para Roberto. Juan Hernández, por su parte, vuelve a la convocatoria.

El rival

El Algeciras es un equipo con muy buen pie que sin embargo fue superada claramente por el Málaga cuando visitó La Rosaleda hasta el descanso, donde se produjeron las expulsiones de Genaro y Turrillo. En el diez para diez la historia se igualó algo.

Los gaditanos llegan al partido tras ganarle sobre la bocina al Linares en el Nuevo Mirador, con un gol de David Martín en el minuto 96’. Mantienen viva la llama del playoff de ascenso, porque con 41 puntos están a cuatro del Recreativo de Huelva.

En su estadio ha ganado siete partidos, ha empatado cinco y ha perdido dos, por lo que se ha mostrado irregular.

García Gómez, del colegio extremeño, dirigirá este derbi andaluz. Algo que ya ha hecho con el Málaga en dos ocasiones, ya que fue el juez del Linares 0-1 Málaga y del empate a cero en La Rosaleda contra el Atlético Sanluqueño.

Precisamente en los derbis andaluces se ha manejado muy bien el conjunto blanquiazul esta temporada. No ha perdido ninguno. Suma siete victorias y cuatro empates. En este, sólo vale la victoria para seguir aspirando al ascenso directo. El Málaga se ha reenganchado a tiempo a la hora de la verdad, que empieza en Algeciras.