12 de octubre, Día del malaguismo

Cuando los jugadores del Málaga CF y el UD Melilla salten al campo la mañana de este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en las gradas de La Rosaleda puede haber más 26.000 personas para presenciar un partido de la jornada 8 de la Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. El club tiene más de 19.000 socios y para este partido se han vendido unas 7.500 entradas. Con ese ambiente, donde se respirará "pasión y sentimiento", según Sergio Pellicer, afronta el conjunto blanquiazul la matinal de este jueves.

Málaga y Melilla se ven las caras en un choque adelantado al fin de semana por la llegada a La Rosaleda de Ibai Llanos, Gerard Piqué y toda la troupe de streamers que organizan la fase final de la Kings Cup, que se disputará en el estadio malaguista.

Este evento ha provocado que el conjunto blanquiazul tenga que jugar dos partidos en cuatro días, lo que ha trastocado los planes de Sergio Pellicer, tal y como expresó el técnico en la previa al encuentro.

¡Más de 7.500 entradas vendidas y subiendo! 🤯



¡VAYA AMBIENTAZO NOS ESPERA MAÑANA!



¡Id afinando las gargantas, que esto tiene que TRONAR! 💙🤍 pic.twitter.com/lVYFYNfjmO — Málaga CF (@MalagaCF) October 11, 2023

El Málaga CF llega al partido tras empatar en el Colombino contra el Recreativo de Huelva y cortar la racha de victorias consecutivas, pero donde demostró que nunca entrega la cuchara rescatando un punto que se antojó muy complicado pero a un rival durísimo como el Decano.

Ahora, espera volver a la senda del triunfo para defender la segunda plaza del Grupo 2, por detrás del hasta ahora intratable Castellón, con un casi pleno de victorias. Sólo el Antequera le birló un punto en El Maulí.

El once

Además de una entrada espectacular, se esperan de nuevo cambios en el once del Málaga, que en Huelva vio cómo Sergio Pellicer le daba descanso a algunos hombres clave como Genaro y Dioni, que regresarán al once casi con total seguridad esta mañana. Podrían entrar en el once hombres como Juande en el centro de la zaga, Juanpe en el centro del campo, y tampoco se descarta la primera titularidad de Loren Zúñiga, después de el entrenador malaguista apuntara que está cerca el momento de ver a Loren en la foto del equipo titular. La duda sería por quién, si se diera el caso.

Ahora mismo se antojan intocables en el once hombres como Alfonso Herrero, Gabilondo, Dani Sánchez por la baja de Víctor García y tras su buen partido en Huelva, Nelson Monte, en principio, y Kevin.

Pellicer mantiene las bajas por lesión de Ramón, Juan Hernández y Víctor García. La sorpresa -ya menos tras anunciarlo el entrenador blanquiazul- sería la inclusión de Haitam en la convocatoria, que respondería a "un tema emocional", y cuyo regreso está cerca pero que todavía no tiene el alta competitiva.

El rival

A Martiricos llegará en mitad de una marejada el UD Melilla. Con la dimisión de su presidente, con cero victorias en siete partidos, con tres puntos, cinco goles a favor y diez en contra. En resumen, un equipo muy necesitado adiestrado por un viejo zorro de los banquillos del fútbol semiprofesional, como es el malagueño Miguel Rivera, que no está terminando de dar con la tecla de un equipo con el que prácticamente se paseó en Segunda RFEF el curso pasado.

Se trata de un equipo que, a priori, juntará sus líneas y que ha empleado todo tipo de sistemas en lo poco que va de competición. Al Melilla se le han escapado varios puntos en los últimos minutos de varios partidos, con en la jornada anterior en el Álvarez Claro contra el Intercity, y de momento la temporada la está dando la espalda.

Se trata de un equipo que llegará con ansiedad a La Rosaleda, algo que no le gusta a Sergio Pellicer, que prefiere rivales relajados tras alguna victoria.

El joven Martínez Montalbán (29 años), del colegio murciano, será el responsable de dirigir un partido que sobre el papel es un David contra Goliat pero que para ganarlo, el Málaga tendrá que volver a emplearse de nuevo "al límite", según su entrenador, porque es la única forma de ganar para este equipo. No será un desfile. Empujándolo estarán más 26.000 personas, que van a convertir el 12 de octubre en el Día del Malaguismo.

Sigue los temas que te interesan