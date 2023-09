La principal cuenta pendiente del Málaga CF

Los edificios se construyen desde los cimientos y los grandes equipos también. Y el Málaga CF tiene una gran herramienta para empezar a cincelar su regreso al fútbol profesional desde los pilares que sostienen el equipo cuando llega la hora de sufrir. Se trata de Alfonso Herrero, uno de los fichajes más importantes del club esta temporada, que ha llegado para ser el guardameta titular de Pellicer y ya ha dejado algunas pinceladas de porqué es indiscutible. Pero el conjunto blanquiazul tiene que empezar a jugar mejor esta baza, porque se han encajado goles en los tres partidos oficiales disputados. Esa es la principal cuenta pendiente de este equipo, echar el cerrojo a la portería.

El Málaga CF encajó dos goles en Castellón -pudieron ser algunos más-, uno contra el Atlético de Madrid B en La Rosaleda, y otro al que tuvo que darle la vuelta contra el Atlético Baleares. En solo tres jornadas, no hay ningún equipo imbatido en el Grupo 2 de Primera RFEF. Y en el Grupo 1 solo el Deportivo de La Coruña no ha recogido el balón de su propia red todavía.

Los blanquiazules de momento son quintos en la clasificación, pero tienen por delante a ocho equipos que han encajado menos goles que ellos. Los cuatro que tiene por delante -Ceuta, Mérida, Ibiza y el líder Castellón- son algunos. Aunque el líder tampoco ha conseguido dejar su casillero de goles en contra en blanco todavía. Sí el Ibiza, el Mérida y el Ceuta, que lo han hecho en dos ocasiones de los tres partidos que han jugado.

La liga solo acaba de empezar, pero desde el club ya se habla de que es el reto más importante a corto plazo, abrochar la portería. La primera oportunidad llegará este sábado en La Rosaleda contra el Recreativo Granada, con dos goles a favor.

Alfonso Herrero habló de este hecho durante la semana en una entrevista en la Cadena Ser. "Ese es el próximo objetivo empezando por este mismo fin de semana. Se está haciendo buen trabajo a nivel defensivo, pero se está viendo que en esta categoría será difícil también para cerrar los partidos. Ya que no llegaba el tercer gol, pues creo que se hizo un buen partido en el aspecto de que cuando las cosas no salieron como queríamos, fuimos un bloque sólido y no recibimos gol", explicó el portero toledano.

No es solo cuestión del portero, sino un trabajo de todos. Si se trabaja en ese aspecto, este sábado será una buena oportunidad para ver si se ha mejorado.

