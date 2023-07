El Málaga CF cobrará los cuatro millones por el caso Ontiveros

El Málaga CF recibirá los cuatro millones de euros que precisamente llevaba cuatro años esperando por la venta de Ontiveros al Villarreal y que estaban vinculados a la venta de N'Diaye al Al Shabab de Arabia Saudí. Mientras que los árabes no pagaran al club castellonense, el Málaga no cobraría. Cuatro años después, resolución del TAS por medio, ese dinero está apunto de acabar en las arcas del conjunto blanquiazul en un momento muy delicado para su economía tras caer fuera del fútbol profesional con las consecuencias que ello acarrea.

Según ha informado Málaga Hoy, el Villarreal ya recibido la cantidad por la venta de N'Diaye en su día a los saudíes y se ha puesto en contacto con el Málaga para transferirle la cantidad que le corresponde.

Este dinero, en una temporada en la que el grueso de los ingresos del club, el de los derechos de televisión, quedará reducido a lo mínimo, es una importante bola extra para afrontar una temporada que, se diga lo que se diga desde la entidad, tiene que ser la de volver al fútbol profesional.

Una parte de ese dinero irá destinado a dar estabilidad económica a la institución, que acaba de aplicar un ERE con 47 despidos dentro de la estructrura del club, y a también a rematar la configuración de la plantilla, lo que permitirá a Loren ampliar las miras a la hora de escrutar el mercado de fichajes con algo más de un mes por delante para que empiece el campeonato.

La historia se remonta al verano de 2019, cuando el Málaga, después de no haber conseguido el ascenso a Primera División, tuvo que deshacerse de jugadores cuya ficha era inasumible para un club mal gestionado por Al Thani. El conjunto blanquiazul debía quedarse con N'Diaye, que llegó procedente del Villarreal. Pero los castellonenses aceptaron que el Málaga no se quedara con el futbolista a cambio de comprar a Ontiveros y vender a N'Diaye al Al-Shabab, con la condición de no pagar el traspaso del marbellí hasta que los saudíes no pagaran por el senegalés.

Tras tener que recurrir al TAS y la FIFA sancionar a Al Shabab sin inscribir jugadores hasta que no pagaran, los saudíes, en mitad de la explosión de su mercado de fichajes con estrellas procedentes del fútbol europeo, se han visto obligados a pagar para que les levanten las sanción.

Ahora, dentro de toda la tormenta que rodea al conjunto blanquiazul, llega al fin una buena noticia para el Málaga, que tendrá que medir con pies de plomo la gestión de ese dinero.

