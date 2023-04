El Málaga CF tiene que aprovechar la vida extra

El Málaga CF tiene noventa minutos por delante para darle una vuelta a la realidad que rodea al equipo. Si le gana esta tarde al Cartagena, estará a cinco puntos de la salvación y tendrá opciones reales de mantenerse en Segunda División. Si no lo hace, tendrá que despedirse del fútbol profesional de manera casi definitiva. Eso lo tiene que conseguir ante una Rosaleda en la que se ha colgado el 'No hay billetes', por lo que los de Sergio Pellicer pueden ir en volandas a por los tres puntos.

De hecho, el entrenador del Málaga ha planteado la situación en la que se encuentra el equipo como un desafío a la lógica, ya que la empresa consiste en remontar ocho puntos en siete jornadas. Desde luego, pensar que el conjunto malagueño jugará la próxima temporada en Segunda División se escapa a cualquier tipo de lógica.

El Málaga llega al partido de esta tarde, a partir de las 18:30 horas, cargado de optimismo tras el buen triunfo en Villarreal y con la esperanza de sumar, por primera vez en lo que va de curso, dos victorias consecutivas que le permitan, de verdad, vislumbrar las opciones reales de pelear.

Se espera que sea una de las grandes tardes en La Rosaleda. Así se ha ido preparando el partido durante la semana. El club, redoblando sus esfuerzos para facilitar el lleno regalando entradas, preparando un mosaico, y la afición convocando a todos los blanquiazules a un recibimiento al equipo en los alrededores del estadio de Martiricos. Contra el Leganés, en el último partido en casa, el empuje de la grada ya fue clave para amarrar los tres puntos.

El Málaga saltará al campo sabiendo que le puede recortar puntos a los dos equipos que tiene por delante, la Ponferradina, que empató este sábado en Burgos, y el Racing de Santander, que marca la frontera con la salvación a ocho puntos, y que cayó derrotado en Zaragoza. Es una la oportunidad de subirse al tren.

El once

Cada vez está más claro cuál es el once tipo de Pellicer, incluso en esta ocasión donde es baja uno de los pilares del Málaga, Lago Junior, con una lesión en el aductor que le impedirá estar en el césped. Pero el marfileño ya no fue de la partida en Villarreal, donde el equipo dejó muy buena imagen, por lo que el entrenador blanquiazul podría repetir el once. Yáñez estaría bajo palos, la defensa la volvería a conformar una línea de tres con Juande, Esteban Burgos y Escassi. Ramalho seguiría en el banquillo como ocurrió en Villarreal. Delmás y Cristian saldrían como carrileros; los bajitos, Ramón, Febas y Villalba, formaría la medular y los goleadores de La Cerámica, Rubén Castro y Chavarría, jugarían en punta.

Según Pellicer, Arvin Appiah podría volver a la convocatoria.

El rival

El Cartagena es uno de los equipos más en forma de Segunda División en este tramo de la temporada, en el que ha encadenado tres victorias consecutivas para volver a los puestos de playoff, una plaza que peleará con el Albacete hasta el final de la temporada. De hecho, con la victoria de los manchegos el viernes, el conjunto blanquinegro está obligado a ganar en La Rosaleda si quiere recuperar.

Sergio Pellicer lo definió en la previa como un "muy buen equipo", "muy trabajado" y "muy reconocible", gracias a su entrenador, Luis Carrión, que va a cumplir dos temporadas y media en el banquillo de Cartagonova asentando al equipo en la categoría después de salvarlo en su primera media temporada.

Se trata de un equipo que busca atraer al rival para generar espacios por los que generar peligro, algo que puede hacer jugando con la ansiedad del Málaga.

Uno de los principales peligros del Cartagena es su ataque, con hombres como Borja Valle, Ortuño o el exmalaguista Sadiku, más De Blasis en la mediapunta, artífice de la victoria en el partido de ida. Está entre los cuatro equipos más goleadores de Segunda, con 42 goles a favor, los mismos que Las Palmas, y por detrás de Albacete y Granada con 46, y es el tercer mejor visitante de la categoría, y en esa faceta sí es el máximo goleador con 23 tantos.

La ley del ex

Sobre el césped de La Rosaleda sobrevolará la no establecida 'ley del ex' que muchas veces se suele cumplir, ya que este curso ha habido un puente aéreo entre los dos equipos. El Málaga le arrebató al Cartagena nada menos que a Rubén Castro, además de Álex Gallar, dos pilares el pasado curso para Luis Carrión, en el mercado de invierno se hizo con Delmás, que a su vez era el suplente de Iván Calero, lateral blanquiazul que buscó cambiar su suerte cambiando La Rosaleda por Cartagonova. También firmó este verano por el Cartagena Armando Sadiku, el artillero de la primera etapa de Pellicer en La Rosaleda, que se ofreció al Málaga este verano. El albanés firma ocho goles en lo que va de curso, aunque no es titular desde enero.

No viaja sin embargo a Málaga Kiko Olivas, antequerano que perteneció a la cantera blanquiazul y al que este verano se le relacionó con el conjunto malaguista. El central es un fijo en los esquemas de Luis Carrión, pero se lesionó en el partido contra el Mirandés.

La Rosaleda será una caldera desde la que el malaguismo espera cocinar una nueva realidad del Málaga, que pelee por quedarse en Segunda, aunque existe el peligro de que todo salga chamuscado.

Alineaciones probables



Málaga CF: Rubén Yáñez; Delmás, Juande, Esteban Burgos, Cristian; Chavarría, Escassi, Ramón Enríquez, Febas; Fran Villalba, Rubén Castro.



FC Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Pedro Alcalá, Datkovic, Iván Martos; Eteki, Pêpê, De Blasis; Jairo, Franchu, Borja Valle.



Árbitro: David Gálvez Rascón (Comité Madrileño).



Estadio: La Rosaleda.



Hora: 18:30 CET.

