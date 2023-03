El Málaga CF se juega su futuro en Segunda

El Málaga CF se juega mucho más que los tres puntos este domingo en La Rosaleda. Se juega su futuro en Segunda División y quién si sabe si algo más. Los de Sergio Pellicer se miden al que se ha convertido en rival directo en esta temporada en la pelea por la permanencia, el Racing de Santander, que es el que marca la frontera con el descenso y por tanto el objetivo a perseguir de aquí a final de liga. Los números están más que claros. El Málaga está a ocho puntos de la salvación. Si pierde, se queda a once y pude decirle casi adiós a la temporada. Porque los blanquiazules ni ganan ni dan señales para ganar.

La Rosaleda es la principal, y casi la única, arma que le queda al Málaga CF para aferrarse a la permanencia, y ahora sí, tiene que convertir el estadio de Martiricos en un fortín sumando de tres en tres para seguir con opciones hasta el final de temporada, que es como se le ha quedado el panorama a los blanquiazules. La victoria contra el Zaragoza tiene que ser el espejo donde mirarse para sacar tres puntos más que vitales esta tarde a partir de las 18:30 horas.

Sergio Pellicer ha logrado en los dos últimos partidos acercarse a lo que quiere que sea su Málaga, un equipo equilibrado, con las líneas juntas. Solo un error ya imperdonable, otro, lo tumbó en Granada. Pero tiene que mejorar en producción ofensiva si quiere sacar partidos adelante.

El once

Para este domingo, el Málaga CF tiene la baja importantísima de Aleix Febas, con acumulación de amarillas. Salvo Pablo Chavarría, el resto de jugadores están disponibles para el técnico de Nules. Yáñez, milagroso otra vez en Los Cármenes estará bajo palos. Con Delmás y Cristian en los laterales y Ramalho y Esteban Burgos en el centro de la zaga. A pesar del error de Genaro que le costó la derrota al equipo, todo apunta a que el sevillano repetirá en el doble pivote con Escassi. Lago Junior y Villalba ocuparán las bandas, y Fran Sol puede volver al once junto a Rubén Castro.

El rival

El Racing de Santander llega a La Rosaleda con un colchón de ocho puntos sobre el Málaga pero solo cuatro más que la Ponferradina, por lo que buscará la victoria, como dejó claro el extécnico del Málaga, José Alberto López, para mantener esa renta.

Los cántabros llegan con la dinámica positiva y las buenas sensaciones partido tras partido desde el cambio en el banquillo. Al contrario que el Málaga, el Racing sí da muestras de ser capaz de ganar partidos. Para ello, José Alberto López ha sido un revulsivo desde su llegada.

En El Sardinero el Málaga CF empató a cero, porque lo que la victoria es clave también para ganarle el goal average a un rival directo.

En el equipo cántabro llega otra cara conocida para el malaguismo, la de Sekou Gassama, el delantero que no rindió la temporada pasada en el Málaga y que no está teniendo mucha mejor suerte este curso.

Para este partido no hay papel en las taquillas. El Málaga colgó el no hay billetes con la ayuda de varias promociones para este partido en el que sabe que se juega la vida. Falta por ver la respuesta de los abonados para comprobar si hay lleno o no en La Rosaleda, que más que nunca tiene que ser el número doce para llevar en volandas a un Málaga que tiene que ganar, ganar o ganar si quiere seguir vivo.

Sigue los temas que te interesan