En qué canal televisan el Granada vs. Málaga CF: Horario, canal de televisión y streamig

El Granada y el Málaga CF cierran este lunes la jornada 29 de LaLiga SmartBank con un duelo andaluz en el Nuevo Los Cármenes al que ambos equipos llegan necesitados pero por distintos motivos, los locales para no perder comba con la zona de ascenso directo y los visitantes para mantenerse cerca de los puestos de permanencia.



Pese a que el choque se disputa en lunes, ha despertado una gran expectación y no quedan entradas desde el viernes, por lo que habrá lleno en un Nuevo Los Cármenes donde estarán presentes cerca del millar de aficionados del Málaga.



El Málaga, que se encuentra ahora a ocho puntos de los puestos de salvación, después de que el sábado el Racing de Santander le venciera 2-1 al Andorra, tiene otra final, parecida a la de la pasada jornada cuando recibió al Zaragoza.



Por ello, la visita al Granada no parece la más idónea para puntuar, ya que su rival, en catorce partidos como local, solo ha cedido dos empates, ha recibido dos goles y ha anotado veintiocho.



El Málaga, no obstante, llega en el mejor momento de la temporada, cinco goles en los últimos dos partidos ante el Albacete y Zaragoza, los mismos que acumuló en los siete anteriores encuentros.



El entrenador del equipo, Sergio Pellicer, recupera a dos piezas importantes de la plantilla para la cita del Nuevo Los Cármenes, el defensa argentino Esteban Burgos y el centrocampista Luis Muñoz, que cumplieron sus respectivas sanciones, aunque es previsible que no estén en el once inicial y apueste por los mismos que ganaron al Zaragoza.



Las bajas para el enfrentamiento serán las del delantero argentino Pablo Chavarría y el defensa Unai Bustinza, lesionados.

Dónde ver el Granada vs. Málaga CF de Segunda División: canal tv y streaming.

PARTIDO Granada vs. Málaga FECHA 27 de febrero de 2023 ESTADIO Los Cármenes, Granada HORA 21:00 TELEVISIÓN #Vamos, LaLigaSmartBank (M54 O118); Amazon Prime

Todos los partidos de LaLiga SmartBank se retransmiten esta temporada a través del canal habilitado para ello por Movistar Plus, LaLigaSmartBank TV.

Desde mitad de temporada, los partidos también se pueden ver en Amazon Prime, una aplicación que estará disponible en Smart TV.

En Streaming, los partidos de la Segunda División se pueden disfrutar en la aplicación de Movistar + en el caso de estar registrado.

