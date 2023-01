Pellicer desvela su librillo para el Málaga CF

Sin tiempo nada más que para trabajar ha llegado Sergio Pellicer al Málaga CF para sustituir a Pepe Mel. Por algunas razones a las que solo alcanzan Manolo Gaspar y José María Muñoz, administrador judicial del club, el miércoles se aceleró la destitución del técnico madrileño y la contratación del nuevo técnico. Los tiempos no fueron los que se ajustan a la lógica, tal y como desveló el director deportivo, y por ello Pellicer solo tiene media semana para aplicar su librillo con el objetivo de buscar la victoria en Gijón, porque al Málaga no le vale otra cosa.

En su rueda de prensa de presentación, el nuevo entrenador blanquiazul apuntó algunas pinceladas del retrato que quiere lograr para su equipo y que quieren que se vean ya el domingo en El Molinón contra el Sporting de Gijón.

La primera virtud que necesita el Málaga CF para empezar a enderezar el rumbo y recortar los cuatro puntos que lo separan de los puestos de salvación que mencionó Pellicer fue la eficacia. Un equipo que rentabilice bien los goles que meta y los convierta en puntos, nada diferente a lo que se vio en su etapa anterior.

Habló Pellicer de un estilo "claro y práctico". Con ello, persigue un Málaga que no se ande por las ramas y las cosas que haga las haga bien.

Y una de las cosas que tiene que hacer bien el equipo son las transiciones ataque-defensa. "Hay que tener muy claro cómo queremos atacar y, sobre todo como queremos defender, con el tema de las transiciones", apunto Pellicer.

También apuntó el de Nules que buscará que el Málaga sea un equipo "cohesionado", que no se rompa y que no deje espacios al rival. Esto va en línea con trabajar las transiciones defensivas, que no den lugar a situaciones como la del empate del Burgos el pasado sábado en La Rosaleda.

Y en cuanto a las cifras goleadoras, Pellicer tiró de estadísticas. ""En la Segunda División, hay que tener claro que a nivel defensivo, hay estadísticas que dicen que un equipo que encaja menos goles está cerca del objetivo".

Aunque en la plantilla del Málaga hay "un perfil de jugadores con gol. Va a estar todo en un equilibrio en todas las facetas".

Tiene dos días más de trabajo Sergio Pellicer para perfilar lo que quiere que se vea en Gijón. Hay trabajo por delante.

