Sergio Pellicer quiere un Málaga CF "cohesionado" y "eficaz"

Sergio Pellicer ha sido presentado como entrenador del Málaga CF después de la destitución de Pepe Mel y afronta de esta forma su segunda etapa en el banquillo blanquiazul con la misión de salvar al equipo del descenso a la Primera RFEF, por lo que considera que, "aprovechando el trabajo anterior", hay que "empezar de cero" y tomarse las 18 jornadas "como un playoff" para salir de una situación para la que tiene una receta: "Hay que estar unidos".

En una sala de prensa con la plana mayor de la entidad blanquiazul, y acompañado de Manolo Gaspar en el micrófono, Pellicer ha comparecido ante los medios de comunicación después de dirigir su segundo entrenamiento al frente del Málaga, ya que el mismo miércoles por la tarde dirigió su primera sesión y la mañana de este jueves la segunda.

Pellicer se ha mostrado satisfecho con volver a su "casa", en una situación mejor al menos a nivel institucional. "El año de las 18 fichas fue realmente duro. Ahora el club ha dado pasos hacia adelante, tanto a nivel económico como de infraestructuras".

El trabajo de Pellicer será sacar al Málaga del descenso, y tendrá que hacerlo "desde la unión" y que los jugadores "estén convencidos".

Pero además, el de Nules cree que tiene una plantilla con la que "podemos iniciar con un equipo bueno y acabar con un equipo mejor", y con esas armas "tenemos que empezar de cero, nos quedan 18 etapas como un playoff. Tenemos que pensar que estamos a menos cuatro de buscar un ascenso".

Sergio Pellicer se ha encontrado con "un grupo unido", aclarando que "los jugadores están sufriendo, tenemos que ayudarles. Me he encontrado un grupo responsabilizado. los jugadores tienen que tener la personalidad de supervivientes y estar preparados para el cambio".

El nuevo entrenador del Málaga asegura que "hay jugadores que saben que pueden dar muchísimo más". Y eso "depende de la mentalidad, del hambre...".

Respecto a eso, una de las causas puede ser el hecho de que "el Málaga es un club que pesa, a nivel de historia, de afición, tenemos que encontrar ese click para darle la vuelta".

Esos jugadores configuran una plantilla que nada tiene que ver con la tenía entre sus manos hace dos años. Con ella, tiene que buscar un "estilo eficaz, claro, práctico". A su juicio, hay que "tener conceptos muy claros, cómo queremos atacar y sobre todo como queremos defender, con el tema de las transiciones. Tenemos que ser un equipo muy cohesionado".

Ha insistido en ser "eficaces" y "prácticos". "Tenemos que tener muy claros tres-cuatro conceptos".

El entrenador malaguista buscará "un equilibrio" entre el balance de los goles a favor y en contra. "En la Segunda División hay que tener claro que a nivel defensivo, un equipo que encaja menos goles, está cerca del objetivo. Pero en este equipo tenemos un perfil de jugadores con gol. Va a estar todo en un equilibrio en todas las facetas".

Pellicer se ha referido delante los micrófonos a su inesperada salida hace dos temporadas y su regreso ahora. "Si estuviéramos bien, el Málaga no habría llamado a Pellicer. Pero yo vengo del barro. Yo soy de la casa".

El preparado blanquiazul ha aclarado que hace dos temporadas no renovó con el club de Martiricos por "un tema personal". "Yo siempre pido el cien por cien, y si uno a nivel personal no está bien...".

Pero la situación del Málaga ha provocado su vuelta. "No soy tonto. Este club me ha dado todo, mi familia es de aquí. En esta vida cada uno tiene situaciones y decidí en ese momento no seguir. Ahora estaba con el bicho dentro. Tengo una fuerza enorme y mejor club que el Málaga es imposible".

Durante este tiempo que ha estado lejos del Málaga, Pellicer ha explicado que ha mantenido la relación con la gente del club, y que por tanto, cuando se abrió la posibilidad de su vuelta, "en el club saben cómo era mi situación. Vi en directo el Levante-Málaga. El miércoles recibí la llamada, pero he mantenido una comunicación constante".

Ahora, la nueva oportunidad de entrenar al Málaga se le presenta como "un reto", pero "para todos". Tengo una responsabilidad muy grande. Sabemos de esa responsabilidad, que la tenemos que asumir todos. Os pido la ayuda de todos, aquí no hay salvadores, lo que hay es que nos estamos jugando todos mucho".

"Quiero unión, unión. La crítica nos tiene que hacer muchísimo mejor, los jugadores son los protagonistas. A la afición tenemos que darle mensajes de unión. No voy a permitir que ninguno se salga. La dignidad, el sacrificio, el máximo esfuerzo y el trabajo lo vamos a dar".

En la toma de contacto con los jugadores, Pellicer ha aplicado su modus operandi en estas situaciones: "Lo primero que hago es hablar con los capitanes, y ahora en estos días voy a hablar individualmente con cada uno. Mi funcionamiento es darle confianza. Tenemos que ir todos de la mano".

"A los jugadores hay que seducirlos y llevarlos por el camino correcto y buscar el sentimiento colectivo. Es una gestión de emociones". ç

En la nómina de jugadores están perdiendo protagonismo en los últimos partidos los canteranos. "Lo que veamos en el día a día", así funcionará Pellicer. "Esto no va con el DNI, va con no tener miedo, con lo que transmitan los jugadores. El único titular es el escudo".

A falta de pocos días para que cierre el mercado, al nuevo entrenador del Málaga le "importan los que van a jugar el domingo. Me centro en los que tenemos, que tenemos que hacerlos mejores para poder competir".

Llega Pellicer en un momento en el que la afición está más crítica que nunca con la institución. Además, en su anterior etapa la mayoría de partidos los dirigió con una Rosaleda vacía. Antes de la pandemia, "había mucha conexión con la grada. Ahora tenemos que aprovechar la fuerza bruta que tiene La Rosaleda. Pero ahora somos nosotros. Tenemos que intentar emocionar. Sabemos que vamos a sufrir, vamos a convivir con ello. Tenemos que darle a la afición, con la forma de jugar y de respetar nuestro trabajo. Pero nunca le vamos a devolver lo que ellos nos dan.

"La única manera que podemos -de enganchar a la afición- es dando lo máximo, tomando las mejores decisiones posibles. Esto se saca con trabajo y con tomar decisiones inteligentes. Quiero que el equipo de todos los podamos iluisionar. Pero esto va de resultados".

Sigue los temas que te interesan