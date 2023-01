El Málaga CF pone en el disparadero a Pepe Mel

El rumor es la antesala de la noticia. Y en Málaga CF esta afirmación suele cumplirse al dedillo. Y los rumores tras el empate contra el Burgos el pasado sábado en La Rosaleda apuntan a que Pepe Mel tiene las horas contadas en el conjunto de Martiricos, hundido en el pozo de la Segunda División.

A Mel le han traído lo que pidió. Pero solo le han dejado dos partidos para darle forma a este proyecto nacido a mitad de camino, con unas incorporaciones que pueden ayudar al Málaga a jugar a algo distinto de lo que venía haciendo por falta de efectivos, especialmente en las bandas.

Este lunes, desde varios de comunicación como Málaga Hoy o Radio Marca, se apuntaba que sobre la mesa de una de las oficinas de La Rosaleda estaba la destitución de Pepe Mel, y que se estaba la duda de si dejar al madrileño un match ball en el partido de la próxima jornada en El Molinón contra el Sporting de Gijón o tomar la decisión de forma inmediata.

Hasta nueva orden, Pepe Mel dirigió el entrenamiento del domingo por la mañana en el Anexo de La Rosaleda después de comparecer cabizbajo el sábado en la sala de prensa tras el empate contra el Burgos. No encontraba muchas explicaciones a lo que le ocurre al equipo y mostraba poco vigor para defender lo positivo que pudo mostrar el Málaga en el verde. Era otro Pepe Mel que el que se había visto ahora. De hecho, no descartaba su destitución.

El Málaga descansó el lunes y vuelve al trabajo la tarde de este martes, no se sabe si con Mel o no. La información, que sale del club, hace indicar que realmente su destitución, hasta no hace muchos días impensable, está sobre la mesa.

Los números de Mel en el Málaga hablan por sí solos. 18 puntos en 18 partidos de un total de 54 en juego. Y todos y cada uno de los partidos dirigidos por el madrileño, con el equipo en puestos de descenso.

Ya es imposible cumplir el objetivo que él mismo se puso a corto plazo de abandonar los puestos de descenso a final del mes de enero. Matemáticamente no dan los números para ello. Son cuatro puntos y solo queda un partido en este mes.

Pellicer suena como su sustituto

Y como a rey muerto, rey puesto, hay que pensar en nombres que ocupen la 'silla eléctrica que dejaría vacía Pepe Mel. Sergio Pellicer es el nombre que suena con más fuerza, y que volvería al Málaga una temporada y media después de su salida tras salvar al Málaga en dos temporadas consecutivas. El de Nules, que no salió bien del todo del club, podría volver para obrar otro 'milagro'.

Salvó la categoría durante dos temporadas seguidas con un Málaga ahogado por las sanciones, que le impedían tener más de dieciocho fichas. En este caso, el milagro consistiría en darle la vuelta a una dinámica negativa instalada en Martiricos desde la jornada 1 de Liga, desde el final de la temporada pasada si se apura.

Una de las pocas certezas que tenía el Málaga CF hasta ahora, que era la confianza absoluta en Pepe Mel para sacar la situación adelante, también se tambalea.

