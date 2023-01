El Málaga CF se juega otra vez la vida contra el Burgos

A más de uno y de dos malaguista se le ponen los pelos como escarpias si piensan en el Burgos, que no mandó al Málaga CF a Primera RFEF el pasado mes de mayo porque un gol del Huesca en el descuento contra la Real Sociedad B impidió la catástrofe. Pues otra vez llega el equipo de Julián Calero a La Rosaleda con los blanquiazules jugándose la vida.

Aunque no se haya hablado de ello en toda la semana, la tarde de este sábado a partir de las 16:15 horas se juega un partido de fútbol en el estadio de La Rosaleda. El que enfrenta al Málaga CF contra el Burgos correspondiente a la jornada 24 de Segunda División.

Pero si en mayo el Burgos llegó con las maletas hechas para irse de vacaciones, esta tarde aterriza en Martiricos en puestos de playoff, cuarto clasificado con 38 puntos, y siendo una roca defensiva. Es el equipo menos goleado de Segunda División, solo trece goles encajados. El Málaga, de los menos goleadores.

Por tanto, el duelo para el Málaga tiene pinta de ser de aúpa, por la posición en la tabla que obliga a los de Pepe Mel a sumar de tres en tres. Lo tendrá que hacer contra un rival que intentará cerrarle todos los caminos hacia el gol a los blanquiazules y jugar con la situación en la que se encuentran los blanquiazules. Deportiva y también extradeportiva. Con el intrascendente 'caso Lumor' dando que hablar y con Manolo Gaspar sacando pecho de su gestión al frente de la dirección deportiva. Si no gana el Málaga, el divorcio con la grada puede llegar.

El once

Pepe Mel seguirá sin poder contar con Genaro y Escassi, aunque se les esperará hasta última hora, ya que este viernes no se anunció convocatoria.

Después de una semana trabajando a pleno rendimiento con los tres fichajes de invierno, algunos tienen papeletas para estar en el once, como son los casos de Lago Junior y Delmás, cuyo perfil puede servir para hacer ancho el campo a un Burgos que no dejará ni un resquicio. Se pueden caer del once Jozabed, que bajó sus prestaciones en Eibar, y Ramalho, con menos profundidad que Delmás.

Rubén Yáñez seguirá en la portería con Delmás y Javi Jiménez en los laterales más Burgos y Juande en el centro de la zaga. N'Diaye continuará en el pivote, acompañado en la medular por Febas. Por delante, Chavarría en la derecha, Lago Junior en la izquierda y Fran Villalba en la mediapunta. Arriba, Rubén Castro intentando mejorar sus cifras goleadoras.

El rival

El Burgos llega a Martiricos después de cerrar su mala racha de resultados con una victoria por 2-1 contra el Andorra en El Plantío, y con la tranquilidad de tener más que encarrilado su objetivo de la permanencia.

Su fortaleza defensiva llevó al portero Caro a batir el récord de imbatibilidad del fútbol español que estaba en manos de Abel Resino desde la temporada 1990-91 con el Atlético de Madrid.

Se trata de un equipo que rentabiliza casi al cien por cien sus ocasiones de gol, por lo que el Málaga no puede repetir una jornada más los regalos al rival a los que está saliendo casi por partido. Porque el Burgos es de los que huele la sangre.

En la expedición burgalesa llega José Joaquín Matos, lateral izquierdo sevillano que vistió la blanquiazul en la temporada 2020-21.

El choque tiene todos los tintes dramáticos que se le puedan añadir. Un Málaga que de no ganar podría cerrar la jornada a ocho puntos de la permanencia, una situación difícilmente manejable ya. Además, una derrota pondría en duda lo único que hay casi incuestionable hoy en el Málaga CF, la figura de Pepe Mel, con un recorrido ya suficiente en el banquillo para empezar a sacar resultados.

Otro día clave en La Rosaleda. Y los que quedan.

Alineaciones probables:

Málaga CF: Rubén Yáñez; Delmás/Ramalho, Esteban Burgos, Juande, Javi Jiménez; Chavarría, Ndiaye, Febas, Lago Junior; Fran Villalba y Rubén Castro.

Burgos: Caro, Borja González, Córdoba, Grego Sierra, Fran García, Atienza, Navarro, Curro, Valcarce, Bermejo y Mourad.

Árbitro: Raúl Martín González Francés (Comité Las Palmas).

Hora: 16:15

Estadio: La Rosaleda.

Sigue los temas que te interesan