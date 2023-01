Pepe Mel: "Lumor ahora mismo está en pretemporada, para mí no existe"

"De momento, para mí Lumor no existe, no está". Así de tajante se ha expresado el entrenador del Málaga CF, Pepe Mel, sobre el lateral izquierdo ghanés que se ha incorporado a los entrenamientos del equipo con quince días de retraso después del parón de Navidad, diciendo que "ahora mismo está en pretemporada y está entrenando aparte porque tiene que estar a tono", ya que en la última semana antes de las vacaciones tampoco entrenó.

El técnico malaguista ha comparecido en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda en la previa del choque que el Málaga juega el domingo contra el líder de Segunda División, el Eibar en Ipurúa a partir de las 14:00 horas. Mel, además del caso Lumor, se ha referido a las llegadas de Delmás, Lago Junior y Appiah, ha repasado algunos nombres propios como el de N'Diaye, Genaro o Adrián, y asegura que el Eibar no tendrá fácil ganarle a un Málaga que irá "a ganar" a la casa del primero de tabla.

En cuanto al mercado de fichajes, Pepe Mel ha querido resaltar que "Manolo (Gaspar) y su gente han hecho un magnífico trabajo. Los futbolistas que queríamos son los que están aquí. Esperemos que el rendimiento sea el que nosotros pensamos que nos pueden dar. Son los que estaban en primera posición".

Por ello, "como entrenador" se siente "encantado", ya que la llegada de refuerzos para las bandas le permite utilizar diferentes opciones que le aportan al equipo "algo que necesitábamos". "En el lateral hemos incorporado a uno con más llegada, y en los extremos gente de desborde de profundidad y de llegada al área".

Tras el debut de Delmás contra el Tenerife, los últimos en llegarm Appiah y Lago Junior "están para competir, sin ningún tipo de duda", y de hecho han entrado en la convocatoira de una expedición que este mismo viernes parte rumbo a Bilbao para entrenar el sábado en Lezama.

Uno que puede llegar, aunque desde que arrancó el curso está entrenando con el Málaga CF, es Adrián López, que tras su lesión se ha reincorporado al grupo y puede ser una opción en el mercado de invierno. "A Adrián lo conozco bien, le tuve en Coruña". "Si él encuentra buenas sensaciones nos puede ayudar. No le queremos apremiar, vamos a ver las sensaciones que él tiene. Tienen que encontrar el proceso de forma que necesita un jugador profesional", ha explicado Mel sobre la posibilidad de incorporarlo al plantel.

A Pepe Mel también se le ha preguntado por hombres como Genaro, que no iba a poder estar en Eibar por acumulación de amarillas pero que además esta semana ha sufrido una lesión en el aductor que lo tendrá fuera unas "dos o tres semanas", ha apuntado el técnico blanquiazul.

Sobre el futbolista, Mel ha destacado que "tiene algo magnífico para ser profesional, que es optimismo y vitalidad y todo lo ve en positivo. Estaba en un magnífico momento de forma". El sevillano se había hecho con el sitio en el puesto de pivote.

Un posible reemplazo de Genaro este domingo, casi con toda seguridad, será Alfred N'Diaye, lejos de su mejor versión en la actualidad. "Alfred tiene en la segunda vuelta todo el camino para decir aquí estoy, para decir soy el jugador que necesita el Málaga. Es un jugador con experiencia. Sé como piensa, que necesita estar bien físicamente. Tiene el partido de Eibar como referente".

Sobre el choque del domingo, Pepe Mel ha sido claro: "A Eibar vamos a ganar". Opciones tenemos todas, la Federación nos da un punto pero queremos los tres. Ipuríua no es un sitio sencillo, pero el Málaga no es un equipo sencillo. Ganarnos a nosotros cuesta. Somos un equipo que compite bien, que estamos en los partidos, vamos a competir con la idea de ganar".

Antes de las vacaciones se puso un objetivo que mantiene, salir de los puestos de descenso a finales de enero. Nos tenemos que poner objetivos y tenemos que ser agresivos para conseguirlo. Hacemos más cosas que puntos llevamos. Si un equipo debió de sacar los tres puntos el sábado fuimos nosotros. Tenemos un mes de enero difícil con Eibar, Burgos y Sporting. Pero esos nueve puntos son los que nos tenemos que marcar como objetivo".

El entrenador del Málaga también se ha referido a dos asuntos espinosos, como el retraso de Lumor en incoporarse a los entrenamientos y la salida de Juanfran.

Sobre el ghanés, tras bromear con que pensaba que los periodistas no le iban a preguntar por ese tema, ha explicado que "los vestuarios tienen unos códigos que todos tratamos de cumplir. Son como una familia, como una casa en la que se intenta tener un orden y una estabilidad".

"No solamente es que haya llegado quince días más tarde que los demás. La semana anterior tampoco había entrenado. Lumor ahora mismo está en pretemporada y está entrenando aparte porque tiene que estar a tono. De momento, para mí Lumor no existe, no está".

En cuanto a la salida de Juanfran, Mel ha pasado algo más por encima. "Lo de Juanfran..., los jugadores se ponen y se quitan solos de las alineaciones. Los entrenadores queremos ganar. Los entrenadores tenemos el conocimiento diario de las cosas que pasan dentro".

Pasando página rápido, Mel ha dicho que "el equipo se ha reforzado bien, va a ir hacia adelante y vamos a conseguir el objetivo sin ninguna duda".

