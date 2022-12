Toque de atención de Pepe Mel: "Si estamos poniendo a los canteranos es por algo"

Sin tiempo para lamerse las heridas por una nueva derrota, esta vez contra el Levante, el fútbol vuelve este jueves a La Rosaleda, donde el Málaga CF jugará el único derbi andaluz que tendrá este curso contra el Granada, en un partido donde los jugadores del Malagueño volverán a tener protagonismo durante los noventa minutos, ha desvelado un Pepe Mel cuya respuesta ha sonado a toque de atención a los profesionales del equipo: "Si están jugando Dani Lorenzo, Loren, Haitam, Cristian, Issa Fomba... es por algo".

Durante la rueda de prensa previa al choque contra el Granada de este jueves a partir de las 21.00 horas, Mel ha dejado que caer que insistirá en la idea de juego que presentó en el Ciudad de Valencia, con más jugadores por dentro, fruto de la situación en la que se encuentra el equipo en el plano de las lesiones.

"Tenemos todas las semanas que recomponer el equipo y la idea inicial que tienes al final no puede. Tenemos gente por dentro y lo tenemos que aprovechar", expuso Mel, que sostiene que hay que "utilizar las armas que tenemos, los jugadores saben que tenemos que adaptarnos a las cosas que van ocurriendo".

Ha planteado una posible variante con respecto a lo que se vio en Valencia, y es el perfil de los carrileros, Juanfran y Javi Jiménez, que es defensivo. "Ahí podemos dar una vuelta de tuerca".

Para el entrenador del Málaga, contra el Levante el equipo compitió "bien" y mereció "más", porque "hasta el gol", se jugó a lo que quiso el Málaga, y justo antes del córner que costó la derrota en la banda tenía preparados los cambios de Fran Sol y Loren preparados para salir porque el guion se estaba cumpliendo y "el partido estaba para nosotros". "Llevamos el partido donde nosotros queríamos, conseguimos que el público se girara hacia ellos", algo que al entrenador del Málaga le hace ser "optimista" para sacar a los blanquiazules de la situación en la que se encuentran.

En cuanto al partido contra el Granada, Pepe Mel está convencido de que el Málaga tiene "las mismas posibilidades" de ganar que si rival, a pesar de la clasificación, y que los blanquiazules van a salir "a por todas y a ponérselo muy difícil". "Sabemos el potencial, pero si somos capaces de hacerlo bien les vamos a poner en problemas. Tenemos con la ambición de ganar".

Con el Granada llega un viejo conocido de Pepe Mel, Jorge Molina, que jugo a Rubén Castro formaron una dupla letal en el Real Betis a las órdenes del entrenador madrileño: "A Jorge lo conozco bien, he estado con él seis años, sé lo que es capaz de hacer, mantiene las virtudes que le hicieron ser importante".

Jugadores del Malagueño

Frente al equipo de Paco López está la posibilidad de que nuevos jugadores del Atlético Malagueño se sumen a la nómina de debutantes esta temporada con el primer equipo, como es el caso del extremo Juanmita. "Tiene lo que necesitamos, uno contra uno, velocidad llegada por fuera. Lo que tiene Haitam, lo que tiene Cristian. Está con nosotros con todas las posibilidades de debutar".

En este punto, Mel ha sido cuestionado por la configuración de la plantilla y el recurso de mirar hacia el filial con asiduidad. En cuanto a la relación de las carencias que puede tener la plantilla y los jugadores que suben al primer equipo, Pepe Mel ha expuesto que "los entrenadores contestamos con los hechos, no con las palabras. Las decisiones que tome el entrenador es lo que importa". De esta forma, pone el foco en la falta de extremos en el plantel, ya que ha recurrido a hombres como Cristian, Haitam, Issa Fomba o ahora Juanmita.

Si también eso puede ser un tirón de orejas a los jugadores con ficha profesional, Mel, asintiendo con la cabeza, apuntaba que "si estamos dando protagonismo a Cristian, Haitam, Loren, Dani Lorenzo, Issa Fomba... es por algo".

Sobre la situación del Málaga, el equipo sigue en puestos de descenso desde la llegada de Mel. A pesar de ello, el entrenador malaguista muestra su optimismo porque "el equipo no se ve desbordado por ningún rival. Estamos en un estrecho margen que siempre es de un gol y tenemos que conseguirlo. Son esos detalles que nos están matando. Estamos convencidos porque no nos sentimos superados por ningún rival. Nos sentimos dominadores del juego, como en Valencia contra uno de los cocos de la categoría, porque se hizo lo que teníamos previsto".

Para que ese "estrecho margen" sea favorable al Málaga, Pepe Mel cree que la receta es "ser más protagonista en el área rival, cuando tengamos más acierto seremos mejores", porque "la hemorragia (de goles encajados) la conseguimos parar". "Si siempre nos viéramos superados en el juego, diríamos es que no nos da, pero nos falta acierto en el área rival".

Esa falta de gol está en manos de jugadores creativos como Febas y Villalba, que son los que tienen que generar situaciones de peligro. Para esa falta de protagonismo cerca del área rival, Mel tiene una explicación. "Estamos preocupados de ser jugadores fuertes a la hora defender las posiciones. Cuando llegamos, les machamos con la idea de parar esa hemorragia, de no encajar goles. El equipo que no encaja gol en esta categoría se hace fuerte. Ahora tenemos que ser protagonistas en el área del rival".

Uno de los encargados de ejecutar esos goles es Fran Sol, que al menos llegó con esa misión en verano. Su protagonismo ha ido decreciendo con Mel, que también ha aportado algo de luz en ese asunto. "Cuando llegué Fran Sol estaba lesionado con un esguince de tobillo, no estaba a su mejor nivel y el chaval siguió y siguió", decía un Pepe que confía en el punta madrileño recupere su mejor nivel. "Lo que quiero es que gane el Málaga, quien haga el gol es lo de menos. En Valencia el que tuvo la opción del empate fue Loren".

Lesiones

No ha querido el técnico malaguista a la fortuna para estos factores del juego, pero sí para la gran sangría del Málaga esta temporada, que son las lesiones. "Son lesiones de quirófano. Moussa debuta y se rompe un pie, Haitam debuta y se rompe la rodilla, a Bustinza le rompe la nariz un compañero...". "Sí me preocupa la lesión de Álex Gallar, que se está alargando en el tiempo y necesitamos que vuelva, o el propio Juande no termina de arrancar. Pero el resto es mala suerte, son lesiones de quirófano".

