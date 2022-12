El Málaga CF no termina de espantar sus fantasmas (1-0)

Rubén Castro se lamenta durante el Levante vs. Málaga CF La Liga

En el minuto 60, una internada de De Frutos por la derecha la interceptó Escassi para mandarla a córner. Con todos los jugadores dormidos en los laureles buscando su sitio para defender el saque de esquina, de espaldas a la jugada, dos jugadores del Levante sacaron en corto y se metieron hasta la cocina. Jony Montiel la puso atrás desde la línea de fondo y el remate de Brugué a la media vuelta, poco ortodoxo, picó en el suelo y pegó en el larguero. Al rechace llegó como un tren Iborra para empujarla de cabeza. No marcaba un gol el capitán del Levante desde 2019, cuando estaba en el Villarreal. Las cosas que le pasan al Málaga.

Así se resume una nueva derrota del Málaga CF que, por lo visto en el césped del Ciudad de Valencia no debió llegar, pero no termina el equipo de Pepe Mel de dejar atrás los errores individuales que lo tienen condenado ya a pelear por la permanencia hasta el final de temporada, porque los números no engañan. Tenía una oportunidad de oro el conjunto blanquiazul de quedarse a las puertas de los puestos de salvación, pero tendrá que seguir remando.

Ante la cantidad de bajas que tenía el equipo, lo que hizo Pepe Mel fue rociar de experiencia el once del Málaga, que al inicio de temporada podría pasar por uno de los más competitivos que se podía formar. Pero dispuso el madrileño de una defensa de tres centrales para protegerse de un equipo que va en escalada hacia los puestos de ascenso directo.

Defensa de tres

Yáñez siguió bajo palos y acumulando méritos. La línea de tres centrales la formaron Esteban Burgos por la derecha, Escassi en el centro y Ramalho en la izquierda. Juanfran y Javi Jiménez fueron los carrileros. Un rombo en el centro del campo con N'Diaye en el ancla, Luis Muñoz en la punta izquierda, Febas en la derecha y Villalba en la media punta detrás de Rubén Castro. No sonaba mal el equipo.

El Málaga se dedicó a contener a un Levante que tenía a su entrenador en la grada, el exmalaguista Javi Calleja, sancionado en Lugo la jornada anterior. No había peligro en las áreas. Y por eso, lo más peligroso llegó desde lejos, muy lejos. En el minuto 20, Jony Montiel mandó un zapatazo al palo de una falta directa que estaba lejana. Yáñez solo pudo hacer la estatua cuando la pelota se estrelló en el palo y le pasó por detrás.

Y el peligro del Málaga llegó al borde del descanso, cuando una buena contra conducida por Febas acabó con el balón a la derecha para Fran Villalba, que puso el pase de la muerte a Rubén Castro, que la mandó a la red. Pero el canario estaba adelantado y con ese mal sabor de boca se fue el Málaga a la caseta.

El guion no varió tras el descanso, con un Levante que lo intentaba pero que no podía intimidar a Yáñez. Hasta que llegó el cuarto de hora de la segunda mitad y un nuevo error, colectivo en este caso, condenó al equipo malaguista. El Levante, que a balón parado tampoco había creado peligro salvo la falta de Montiel en la primera parte, se adelantó de esa forma.

Antes del gol ya estaban preparados en la banda para entrar Fran Sol y Loren Zúñiga. Salieron Rubén Castro, lejos de la pelota casi todo el partido, y Luis Muñoz. Poco después entró Issa Fomba por Escassi. El dibujo pasó a un 1-4-4-2 con Fomba y Villalba en las bandas y el equipo se soltó. Reclamó un penalti por agarrón a Fran Sol que le impidió rematar un saque de esquina pero que a la sala VOR no le pareció suficiente para mandar a Moreno Aragón a mirarlo a la pantalla.

Brugué, que le había dado más mordiente al Levante con su entrada en la segunda mitad, tuvo la sentencia en el 77', pero Yáñez estuvo rápidísimo para salir de la portería y taparle cualquier hueco. Estaba en una posición escorada.

Siguió atacando el Málaga guiado por Fomba, que con el entusiasmo del canterano lo intentaba desde todos lados. Dani Lorenzo y Hervías entraron por Juanfran y Villalba. Y de tanto intentarlo, en el minuto 90 tuvo el Málaga el empate. Un centro de Javi Jiménez desde la izquierda llegó al segundo palo, donde se estiró Loren, solo como la una, pero la remató al muñeco. El despeje lo recogió Issa Fomba fuera del área, que golpeó seco y Cárdenas atajó en dos tiempos.

Ahí se quedó la reacción del Málaga, que fue insuficiente, porque cuando quiso ir a por el partido, ya tenía un gol en contra. Contra el Granada, el próximo jueves, habrá que tener más prisa por dar el paso adelante.

Ficha técnica:

1 - Levante: Cárdenas, Son (Pubill, m.46), Vezo, Rober, Álex Muñoz, De Frutos (Wesley, m.87), Iborra, Pablo Martínez, Joni Montiel (Pepelu, m.68), Cantero (Brugué, m.55) y Bouldini (Saracchi, m.87).

0 - Málaga CF: Rubén Yáñez, Juanfran (Hervías, m.82), Escassi (Issa Fomba, m.68), Ramalho, Burgos, Javi Jiménez, Febas, N’Diaye, Luis Muñoz (Fran Sol, m.66), Fran Villalba (Dani Lorenzo, m.82) y Rubén Castro (Loren, m.66).

Árbitro: Moreno Aragón (Colegio madrileño). Amonestó a los visitantes Escassi, Luis Muñoz y N'Diaye.

Goles: 1-0, m.62: Iborra.

Incidencias: decimoctava jornada de la temporada 22-23 en Segunda División disputada en el Ciutat de València ante 11.461espectadores.

