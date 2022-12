Pepe Mel tendrá que seguir inventando extremos

Una de las tareas en las que se ha aplicado Pepe Mel desde su llegada al Málaga CF ha sido la de dotar al equipo de jugadores de banda, de los que estaba huérfano por una cuestionada planificación deportiva. Y tiene pinta de que lo va a tener que seguir haciendo al menos hasta que se abra el próximo mercado de invierno. La lesión de Haitam obliga al técnico madrileño a volver a rizar el rizo.

En su primer partido al frente del Málaga, Mel colocó a Álex Gallar y Hervías en las bandas, pegados a la cal. Y esa es la fórmula que ha seguido utilizando en todos los encuentros que ha dirigido al equipo desde el banquillo. Pero las lesiones han ido complicando al entrenador blanquiazul las decisiones a la hora armar sus onces.

Gallar, castigado por las lesiones, no ha tenido muchas opciones. Por lo que en la banda izquierda se tuvo que sacar de la manga una opción con la que nadie contaba. Cristian, que no participaba en los entrenamientos del primer equipo, fue rescatado del filial para, después de tener unos minutos en Leganés, ser titular contra el Lugo. Ya no se ha salido del equipo.

Entre tanto, al Málaga llegó Lumor para jugar en la banda izquierda. Tuvo su oportunidad como titular en Cartagena, un partido entre semana, para dar descanso a Cristian. Pero al llegar fuera de ritmo, el ghanés fue sustituido en el descanso.

Para la banda derecha, Pablo Hervías es la principal opción, al ser además el único extremo puro de la primera plantilla. Pero tras un año en el dique seco, al riojano le falta todavía ritmo de competición y de vez en cuando tiene que parar.

Cuando no ha podido tirar de Hervía, Pepe Mel tiró a Febas a la banda derecha, pero la querencia del catalán es jugar por dentro. La fórmula no terminaba de funcionar.

Hasta que el marroquí Haitam, jugador con ficha del Atlético Malagueño, se recuperó de las lesiones que ha ido arrastrando desde que arrancó la temporada y ofrecía soluciones para ambas bandas. El joven extremo es un jugador muy del gusto de Pepe Mel, que contra la Ponferradina lo colocó de inicio en la banda derecha, para jugar a pierna cambiada.

Con Haitam, Cristian y Pablo Hervías, daba la sensación de que Pepe Mel podría llegar hasta el mercado de invierno sin más probaturas, solo a la espera de que Álex Gallar pudiese estar disponible. Pero la rotura del cruzado anterior de Haitam contra la Ponferradina, que le impedirá jugar durante el resto de la temporada, obliga de nuevo al entrenador del Málaga a buscar alternativas.

Y de nuevo las encuentra en la cantera, porque ha rescatado al menos para los entrenamientos del primer equipo a Issa Fomba, un fijo en el día a día con Pablo Guede, pero que esta temporada no ha llegado a estrenarse. Conociendo la forma de actuar de Mel, el de Mali puede estar próximo a disfrutar de sus primeros minutos de la temporada con el primer equipo.

