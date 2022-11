Pepe Mel: "Tenemos que mejorar en las dos áreas"

El Málaga CF juega este sábado en La Romareda y viaja a Zaragoza con bajas claves en el planteamiento de Pepe Mel, como son Alfred N'Diaye y Ramón, además de Dani Lorenzo. Eso no variará la hoja de ruta del entrenador malaguista, que asegura que la forma de jugar del equipo será "la misma" a pesar de no tener a dos jugadores "importantes" para un choque en el que el equipo tiene que mejorar "en las dos áreas".

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado a partir de las 21.00 horas, Mel ha reconocido que aunque la forma de jugar del Málaga no varíe, sí contaba con que Ramón fuese un jugador importante en Zaragoza, pero el equipo está "en ese momento en que las cosas no están a favor nuestro".

Sobre N'Diaye, Mel se ha permitido un "chascarrillo", ya que los dos partidos que ha ganado el Málaga no ha estado el senegalés. "Así que ganaremos el tercero".

El de este sábado es un partido entre dos históricos en una situación complicada, que "marca lo que es la Segunda División, una competición muy dura de la que cuesta mucho salir". "Tenemos un nivel parejo, depende de rachas, de situaciones... Nosotros tenemos que intentar ganar los tres puntos".

Sobre la preparación y si se afronta como una final, el partido "nos lo hemos tomado como un partido de Liga, pero seríamos unos inconscientes si no nos diéramos cuenta de que las posibilidades se cortan. Sabemos que el partido es importante por la situación que tiene el Real Zaragoza en la tabla. Nos haría acercarnos a las posiciones a las que queremos estar, que nos haría salir de esa situación peligrosa. Es curioso hablar de esto en noviembre, pero nos lo hemos ganado por méritos propios. Si no ganas se ensancha la clasificación y no miro los meses de competición, miro los puntos que quedan. El equipo tiene que llegar a abril con todas las expectativas abiertas".

En cuanto al rival, al Zaragoza "lo conocemos bien, Fran (Escribá) sé más o menos lo que quiere de sus equipos y nos vamos a encontrar a un Zaragoza muy juntito. Vamos a intentar desarbolar eso".

Precisamente será el segundo partido de Fran Escribá en el banquillo maño tras el debut en la Copa del Rey. Será el debut en Liga. Es la segunda vez que le ocurre al Málaga, que se enfrentó al Oviedo en el debut de Cervera. ¿Cómo afecta eso? "El scouting que hemos hecho vale poco. Hemos visto algunos vídeos del partido de Copa del Rey, pero me he centrado esta semana en mi propio equipo. La respuesta de los jugadores en el campo es lo que más me interesa a mí".

En el encuentro no estará tampoco Álex Gallar, al que Mel ha preferido dejar fuera de la convocatoria tras el fallecimiento de su hija justo cuando iba a nacer. "Este fin de semana Álex tiene que estar con su mujer, estar juntos".

Pepe Mel ha ido más allá en cuanto a la valoración del rival cuestionado sobre los paralelismos que puede haber entre ambas entidades. "Posiblemente Zaragoza sea la ciudad que más se aproxima a lo que es Málaga y Málaga a lo que es Zaragoza. El Real Zaragoza es un equipo histórico, con Copas del Rey, con alineaciones que muchos de los que nos gusta el fútbol sabemos de memoria, y es el décimo año que lleva seguido en Segunda División. Es un buen espejo para mirarnos cuando estamos en una ciudad muy parecida, futbolera, con la pasión por el Málaga. Hay que intentar hacer raíces profundas en que este equipo no tenga vaivenes, se fortalezca. Es un bonito trabajo el de un cuerpo técnico intentar que el club tenga raíces y que se haga fuerte a través del tiempo".

Respecto a los resultados que no acaban de llegar, el entrenador del Málaga ha insistido, como en otras comparecencias, en que "el equipo hace partidos a un buen nivel. En muchos momentos fue mejor que el rival, pero no cometía esos errores. Son individualidades que intentas corregir y esperemos que estemos acertados. Los partidos que hemos perdido por un gol son errores particulares nos hacen irnos con cero puntos.

En cuanto al diagnóstico, Mel es claro: "Tenemos que mejorar en las dos áreas. Tenemos que ser más eficaces en el área del rival y más contundentes en el área propia. Este equipo tiene argumentos para salir".

Mercado de fichajes

Se ha referido también el técnico del Málaga al próximo mercado de fichajes, para el que ya mantuvo una reunión en Ibiza con Manolo Gaspar. "Necesitamos futbolistas que nos ayuden desde el inicio. Por la situación en la que estamos, no podemos permitirnos periodos de adaptación. Yannis (Ramanhi) está en el ese perfil. Pero ahora está en el Eibar tenemos que tener un abanico de jugadores que nos puedan ayudar. El que aterrice el 1 de enero ya puede sumar".

