Solo un futbolista del Málaga CF no ha sido titular con Pepe Mel

El Málaga CF de Pepe no tiene indiscutibles. Lo más parecido a eso es Rubén Castro, solo suplente en un duelo intersemanal para darle descanso. Ningún jugador ha sido titular en los diez partidos que lleva dirigidos el madrileño, incluido el de Copa, y todos los jugadores con ficha del primer equipo han desfilado por el once titular, salvo Genaro. El centrocampista sevillano, no ha encontrado acomodo ni en la medular ni en el centro de la defensa, donde también puede jugar.

Remueve y remueve el avispero Pepe Mel hasta dar con la fórmula que saque al Málaga del pozo desde el que día que llegó a La Rosaleda, y todavía no ha sido capaz de encontrarla, porque el Málaga es último con solo diez puntos, a seis de la permanencia. Para ello, 21 de los 22 jugadores con ficha del primer equipo han formado ha formado parte de los onces que ha dispuesto Mel. Además, cinco jugadores con ficha del filial también han sido titulares. Cristian, Loren Zúñiga, Dani Lorenzo, Moussa y Andrés Caro. Este último, en el partido de Copa del Rey contra la Peña Deportiva.

Entre lesiones y búsqueda de soluciones, Pepe Mel no ha repetido ningún once en diez partidos. Todas las líneas han sufrido cambios y pruebas, desde la portería a la delantera, aunque esta última es la que tiene a uno de los hombres fijos para Pepe Mel. Rubén Castro, titular en nueve de diez partidos. El otro es Alfred N'Diaye, que fue suplente en Copa y no estuvo contra el Lugo, curiosamente la única victoria de Mel, donde cumplió partido de sanción por acumulación de amarillas.

Del resto, nadie está a salvo, el último en caer fue Javi Jiménez, sin recambio natural en la plantilla y lo que había jugado todo hasta el fallo que cometió en Cartagena y condenó al equipo jugar con uno menos gran parte del encuentro. Contra el Sporting de Gijón en La Rosaleda, al partido siguiente, Mel colocó en el lateral izquierdo a Bustinza.

Resulta curioso el caso de Genaro, un hombre con capacidad para jugar tanto en el centro del campo como de central, una posición minada por las bajas y las sanciones. Siendo un jugador de perfil defensivo, de contención para el centro del campo, Mel no ha apostado por él a pesar de que la primera premisa del técnico cuando llegó fue frenar la sangría de goles en contra.

El sevillano fue titular con Pablo Guede en tres partidos, el último en La Rosaleda contra el Albacete, donde quedó señalado por varios errores. Fue el partido que condenó definitivamente al entrenador argentino.

Incluso en el choque de Copa del Rey contra la Peña Deportiva, Genaro empezó en el banquillo y saltó al campo tras el descanso. En la tanda de penaltis lanzó el cuarto del Málaga convirtiéndolo. En la Liga, ha salido también desde el banquillo en tres encuentros, contra el Andorra en La Rosaleda, y contra el Leganés y el Cartagena fuera.

Por lo que sea, Genaro no termina de convencer a Pepe Mel, que ha contado con todos los jugadores del Málaga.

