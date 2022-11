Mel busca reafirmar las cosas buenas de Cartagena contra el Sporting

Pepe Mel ha salido a la obligatoria rueda de prensa previa a los partidos para repetir el mismo discurso de las últimas semanas, porque al preparador madrileño no le queda otra. Al Málaga CF se le han acabado los argumentos y tiene que actuar en el campo. Es lo que ha dicho Mel, que también ha sido cuestionado sobre su continuidad en el banquillo blanquiazul.

El entrenador del Málaga afirmó este sábado que "cuando uno se dedica a esto ya sabe a lo que se expone y dónde trabaja", en alusión a que su llegada al equipo andaluz ya iniciada la temporada no han reconvertido los malos resultados y que por ello reciben el domingo al Sporting como colistas de LaLiga SmartBank.



"Yo me ocupo de lo que puedo mejorar e incidir, pero, igual que con el compañero que estaba antes aquí, los entrenadores entramos, salimos, y es la ley del fútbol", dijo el madrileño en la rueda de prensa previa a esta jornada.





En la previa del partido de Cartagena Mel hizo referencia a la recordada rueda de prensa de Benjamin Toshack cuando dirigía al Madrid, pero sin repetir sus palabras. El galés explicó que después de los partidos pensaba en cambiar a todo el equipo, pero el domingo acababa poniendo a los "once cabrones de siempre". Mel, después de negarse a repetir las palabras de Toshack entre risas, expuso que "cuando acaba un partido, después de los fallos, juras y perjuras que no pones más a esos jugadores que fallaron, pero con el transcurso de las horas los ves más guapos y bonitos, que se portan mejor".

En cuanto al ambiente que se puede esperar en La Rosaleda este domingo, cree que "vendrá propiciado porque nos lo hemos ganado. Entendemos a la gente". "Los futbolistas saben que esto es así, pero esa misma gente que ahora está de uñas con ellos, si hacen las cosas bien, les van a aplaudir y les van a animar".

"De los actores de esta película depende el resultado final. Tenemos que seguir insistiendo en las cosas que hacemos bien y dejar de hacer las cosas que hacemos mal. Mañana tenemos que luchar pensando que el enemigo es el Sporting, no la grada. Cuando termine el partido, el público es soberano y sabe lo que tiene que decir", apuntaba Pepe Mel.



Sobre el Sporting, resaltó que "es un equipo sólido, aguerrido, con el sistema definido siempre con Abelardo, de un 4-4-2", y añadió que cuenta con "buena llegada por fuera y con buen juego interior con Cristian Rivera".



Sobre la derrota del pasado jueves en el campo del Cartagena (2-1), dijo que esa decepción les ha "reafirmado en varias cosas, como el trabajo de grupo o la ayuda" y que, como equipo, son "fuertes" porque fueron "capaces de reacciones y empatar un partido muy adverso". "Todas esas cosas mañana tienen que reafirmarse, porque no se pueden quedar solo en eso. Como ya he dicho, es momento de actuar, no de hablar".

