Basti: "Las escopetas de perdigones tienen la punta ladeaílla y no hay que apuntar al palillo"

Sebastián Fernández Reyes (Málaga, 1974), Basti, ha defendido la camiseta del Málaga CF en todas las categorías del fútbol español, desde Tercera hasta Primera División. Y en la Feria de Málaga también le pega a todos los palos, aunque metiéndolos por bulerías. Actualmente es miembro de la Fundación MCF y cara visible del proyecto Málaga Genuine, viajando por toda España con el equipo. Se pone la camisa con sus botoncillos y se viene a la Feria con EL ESPAÑOL de Málaga.

¿Cuál es su mejor recuerdo de la Feria? Ese que nunca olvidará.

El recorrido en el (autobús) 11 que lo cogía en la iglesia de El Palo hasta el Málaga Palacios. El recorrido con los amigos cantando, escuchando música… Era muy bonito. Y cuando por la calle Larios podían pasar coches, recuerdo los coches en lo alto de la acera, te invitaban en todos sitios… Me quedo con la llegada en el autobús y el ambientazo de la calle Larios.

¿Su atracción favorita?

A mí me gustan los coches choques. Yo soy más de coches choques, me encantaban. Lo llevo súper bien. Y me gustaba ir solo, no con acompañante. Ha sido una de mis mejores experiencias en la Feria, porque además soy un cagoncillo para otras atracciones como la noria y esas cosas. Si tenía algo de dinerillo me lo gastaba ahí.

¿Su caseta favorita? ¿Por qué?

Ahora la de El Pimpi, cuando he ido, me han tratado muy bien. Me gusta mucho el ambiente que hay, muy sano, el flamenco. La caseta de El Amargo me gusta también mucho. La de El Señorío, la de Jaleo.

¿Es usted de Cartojal? ¿O prefiere tener un buen despertar?

Prefiero no tener resaca al día siguiente.

¿Centro o Real? ¿Cree que son excluyentes o complementarios?

Yo siempre ha sido de centro, lo que pasa que las casetas del Real cada año me van enamorando más. Algún día que otro empalmamos del centro al Real.

¿Ha sido usted de tener amores de feria?

No he tenido, la verdad. Mira que tengo que decir que la Feria es lo que más me gusta de Málaga. Pero no he ligado yo en la Feria.

¿La Feria se cierra con buñuelos, algodón de azúcar, papa asada, kebab o unos churros con chocolate?

Lo que pille bien está. Es una tradición. Lo que pilles, bien está para irte al sobre y pasar la noche lo mejor que puedas.

¿Cuál ha sido su mejor concierto en la Feria de Málaga? ¿Recuerda si fue gratis?

No soy de ir a conciertos en la Feria. Soy más de ir por el centro, por los bares, por sus calles. Y en el Real voy a casetas más familiares. He ido en pocas ocasiones a conciertos.

¿Es de los que cena en casa antes de bajar al real, prefiere cenar en casetas o es más del puesto de hamburguesería Uranga?

Yo soy más de cenar allí. No va a ser todo ir a bailar. Hay casetas muy familiares como a mí me gusta, con niños, con amigos y también te lo pasas muy bien. Cenas allí tranquilamente, después te pegas unos bailecitos, y escuchas música en directo, que hay grupos muy conocidos en Málaga y cantan muy bien y te lo pasas muy bien.

¿Sabe usted bailar aunque sea un poquito por malagueñas? O es de los que no sale de las sevillanas o el reggaeton…

No sé bailar malagueñas, pero lo intento. Me quedo con un paso o con dos pasos. La verdad que es complicado. Mira que uno es de Málaga, pero es dificilillo. Aunque yo me vengo arriba e intento imitarlo. Sevillanas o reggaeton ya lo bailo por bulerías, como lo bailo todo, a mi ritmo. Como mi etnia es gipsy king, soy agitanado, pues le meto algo de bulerías a todo. Subo mis bracitos, le meto una ‘pataílla’… Le meto mi rollo y la gente se echa a reír conmigo.

¿Suele ir a las tómbolas o las casetas con juegos? ¿Se lleva el peluche a casa?

Soy amante de romper palillos. Las escopetillas de perdigones tienen la punta ladeaílla y no hay que apuntar al palillo, si no, no le das nunca. Lo que hago es pegarle al centro de los dos palitos y seguro que alguno pillas. Yo creo que lo hacen a propósito, está un poco desviado el cañón de tiro o algo así, porque al principio no daba uno. Pero sí que me gusta mucho el tema de las tómbolas, de jugar… Muchas veces me dejo un dinerillo porque no le doy a ninguna y quiero conseguir el peluche, pero casi siempre lo consigo.

¿Se come el turrón del premio cuando lanza la moneda? ¿O lo guarda para las navidades?

Soy de comprarlo o incluso de ganarlo, y después dejarlo en la casa. Y después se lo pongo a mis amigos cuando vienen.

¿Apoya usted la guayabera como prenda estrella de la Feria tal y como explicó el alcalde?

Yo respeto siempre al alcalde, porque me cae muy bien. Y creo que hay gente a la que la guayabera le queda bastante bien. A mí me gusta que gente la lleve. Pero yo soy más de camisa. Mis botoncitos…

¿Cuál es el atuendo ideal para ir a la Feria de Málaga?

En Feria me gusta ir elegante y soy más de camisas, incluso pasando la calor que paso. Hay que ir guapo y elegante a la Feria, y una camisa con sus botoncitos va uno elegante a la Feria de Málaga.

