Así llega el Málaga C.F. a su primer día de trabajo

Ya no hay que mirar atrás. Por delante hay un proyecto, una temporada y un objetivo para el Málaga CF 2022-23 que, definitivamente, echa a andar este lunes en el campo de la Federación Malagueña, donde los de Pablo Guede realizarán los dos primeros entrenamientos de la pretemporada.

Aunque era una obligación, no era fácil, pero el discurso y el ánimo han virado 180 grados entre el pasado 21 de mayo, cuando se consiguió la permanencia en Segunda de “la manera más fea posible”, en boca de Manolo Gaspar, y este lunes 4 de julio, cuando el club apunta lo más arriba posible, algo impensable no hace mucho. Ahora falta comprobar si este optimismo es realista.

Esta una radiografía de la situación en la que llega el Málaga CF a su primer día del curso en el que Pablo Guede asume el proyecto desde cero:

Caras nuevas

Los focos del primer entrenamiento en el campo de la Federación Malagueña a buen seguro estarán puestos en los fichajes que hasta ahora ha firmado el Málaga CF. Manolo Reina, Juanfran y Bustinza se vestirán de corto por primera vez con el escudo del Málaga en el pecho (en su segunda etapa en el caso de Manolo Reina), a la espera de más refuerzos. Todo apunta a que hay varios nombres ya cerrados que pueden ir llegando a lo largo de la semana.

No solo entre la primera plantilla habrá caras nuevas. Pablo Guede también ve reforzado su cuerpo técnico con Antonio Tapia, que se incorpora como asistente del argentino. Tapia también se sentará en el banquillo durante los partidos.

En la parcela del cuerpo técnico, se incrusta un proyecto estructural del club con un entrenador de porteros, Toni Mengual, que además será el responsable del departamento de porteros que ha puesto en marchar la entidad desde esta nueva temporada y que abarcará desde el primer equipo a toda la cantera.

Posibles llegadas

Como en todo mercado veraniego, los rumores están a la orden del día, unos con más fuerza que otros. Tendría cerrada su llegada a Málaga, a falta de que el club lo haga oficial, el delantero Fran Sol, procedente del Dinamo de Kiev.

También habría un acuerdo cerrado por Aleix Febas, que convenció a todos con su cesión en el mercado de invierno la temporada anterior cuando llegó en préstamo procedente del Mallorca. Solo falta que el jugador y el club balear lleguen a un entendimiento para su rescisión de contrato.

Descartes

En el campo de la Federación Malagueña también habrá este lunes algunos futbolistas que quizás no lleguen al 31 de agosto como miembros de la plantilla del Málaga CF. Se trata Mathieu Peybernes y Pablo Chavarría, ambos en la rampa de salida, donde los ha colocado el club. También se especula con la salida del primer equipo del lateral Iván Calero y del delantero del Atlético Malagueño Roberto Fernández, que la temporada pasada gozó de muchos minutos en el primer equipo. Su destino podría ser el filial del FC Barcelona, que juega en Primera Federación.

Plan de trabajo

La intención de Pablo Guede es clara: cargar a los jugadores de partidos y de minutos. El argentino ha programado dobles sesiones lunes, martes y viernes, y partidos miércoles y sábado. Es más, lejos de ser un primer día de los habituales de una pretemporada, los jugadores del Málaga sudarán la gota gorda desde esta misma mañana.

De hecho, Antonio Tapia ya lleva dos semanas trabajando con los jugadores del Atlético Malagueño que van a realizar la pretemporada con el primer equipo. Algunos jugadores del primer equipo, como Manolo Reina o Luis Muñoz, se han sumado al grupo.

Entre el 20 y el 30 de julio, Guede se llevará a la plantilla diez días de concentración a Estepona. Cuando regresen, el equipo se seguirá entrenando en la Federación Malagueña hasta que arranque la temporada el 14 de agosto contra el Burgos.

Objetivo

En una semana se ha virado de la modestia y de descartar luchar por la salvación, a hablar directamente de ascenso. Este giro de guion lo ha provocado el anuncio del alcalde de Málaga de una inyección de 1,5 millones de euros al que se tienen que sumar otras entidades para que el club de la ciudad pelee por el ascenso. Ese plus económico engordaría el límite salarial del Málaga C. F., lo que le permitiría hacer una plantilla más competitiva que pelee por estar la temporada que viene en Primera División, que es directamente de lo que habló Francisco de la Torre. El alcalde aclaró después que se trataba también una petición del administrador judicial, José María Muñoz.

Por tanto, aunque de boca para fuera desde la entidad nadie ha hablado de ascenso, parece que en las oficinas de La Rosaleda se está diseñando un proyecto que aspire a lo máximo.

Afición

Es la parte más sensible de este nuevo Málaga. Como dato, los ‘fieles malaguistas’ no han celebrado una victoria en La Rosaleda desde el mes de noviembre. A pesar de entregarse al equipo en los choques contra el Oviedo y el Burgos, especialmente este último, no han encontrado ningún premio a su tesón desde las gradas. Y parece que todavía falta para levantar el ánimo. Hasta el momento, solo han renovado algo más de 9.000 socios de los 13.000 que tenía el equipo la temporada pasada. Ilusionar a los suyos para superar incluso esa cifra es uno de los retos más importantes que tiene el club de aquí a mitad de agosto, cuando empiece la temporada.

Así llega el Málaga CF 2022-23 a su primer día. A ver dónde está dentro de once meses.

Sigue los temas que te interesan