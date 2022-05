Funes a EL ESPAÑOL de Málaga: "Loren es juvenil y hay que medir los pasos con él"

El Atlético Malagueño juega este domingo a partir de las 18.00 horas en Estepona el primer partido del playoff de ascenso a Segunda RFEF contra el Huétor Tájar, y su técnico, Funes, atiende a EL ESPAÑOL de Málaga antes de esta cita trascendental para la cantera del Málaga.

¿Cómo está el equipo?

De ánimo muy bien. Es una cita especial para los jugadores, sobre todo por cómo se ha dado para llegar, con la remontada en Jaén, después de la resolución del TAS… Llegamos de una racha muy buena en la que casi todos los partidos los hemos ganado remontando. Eso nos ha hecho llegar mucha moral.

¿Cómo se prepara el equipo para una cita como esta?

Hay Intentar que no tengamos lesionados. Y a partir de ahí haciendo algunos ajustes de cómo puede ser el partido. A nivel de trabajo táctico tienes algunas pinceladas en el rival. Todos los jugadores quieren estar en estos partidos y hacen un esfuerzo importante por llegar. En esta semana hay que llevarlos a un estado de regularidad, porque estas citas las viven con muchas ganas.

Teniendo en cuenta que sois un filial en el que muchos jugadores suben a entrenar e incluso son convocados por el primer equipo, ¿ha podido preparar bien el partido?

Hay una frase que dijo Guede cuando estuvo con los chavales: “No somos del filial ni del primer equipo, aquí somos todos jugadores del Málaga”. Tenemos claro que hay que ayudar al primer equipo por muy importante que se pueda entender el playoff. Hay que salvarse, por ahí pasa todo. Al final, lo de estas semanas no es tan distinto a lo que viene siendo todo el año. Ellos están más que acostumbrados.

¿Es difícil cambiarle el chip a los jugadores cuando bajan del primer equipo?

No, porque son gente humilde, trabajadora. Por detrás trabajan más tiempo que los demás. Y para ellos también es importante venir con nosotros porque acumulan minutos.

¿Es una obligación para el Malagueño subir a Segunda RFEF?

Más que una obligación, es una parte importante en su formación. No puede ser que ir a jugar el playoff sea ir a disfrutar de la situación. Y está claro que cuanto más arriba esté el filial, el escalón con el primer equipo es más pequeño.

El Malagueño ha entrenado un día en el campo donde se jugará el playoff, lo que ha provocado la protesta del rival, el Huétor Tájar. ¿Es una ventaja haber entrenado en el campo de Estepona?

Los grandes perjudicados somos nosotros y el Marbella, porque Almería B y Huétor Tájar entrenan en esa superficie. También es difícil adaptarse a las dimensiones. Necesitaríamos un año entero para igualarnos a ellos. Por otra parte, nos ha extrañado que la Federación eligiese ese campo de césped artificial. En el lado positivo, vamos a ir a Estepona y vamos a estar rodeados de nuestra gente. Es una ventaja que tenemos que aprovechar. Pero sobre lo que hay es que pensar en competir lo mejor posible

¿Ha tenido el Malagueño una dificultad extra para meterse en el playoff al estar pendiente de los juzgados tras la denuncia de Huétor Tájar?

Lo Hemos disfrutado mucho más de lo que pudiésemos haber disfrutado en cualquier otra circunstancia. Al inicio de la temporada estábamos penúltimos, remontar el vuelo no fue fácil. Todas esas dificultades, el estar en el alambre, viviendo muchos momentos de estar prácticamente fuera, como en Jaén, que necesitábamos ganar y estamos 3-1 en el 82. Para nosotros es un hábito luchar hasta el final.

¿La condición de filial hace al Atlético Malagueño favorito?

Lo único que sabemos es que el empate nos elimina. Eso es un condicionante extra que tienes que controlar bien. Mentalmente hay que prepararse bien. Hay muchos jugadores que ya vivieron esa situación. Y luego hay una realidad que es aplastante: el Huétor no ha perdido en los últimos diez partidos. En su once inicial pueden tener 20 playoff entre todos los jugadores. Además, ellos, sin volver a ganar más, podrían estar en Segunda RFEF. Los favoritos son ellos.

Uno de los nombres propios del curso en el Atlético Malagueño es el del delantero Loren Zúñiga, cuya participación se ha reclamado para el primer equipo vistos los problemas de cara a puerta que tenía el Málaga. Eso ha coincidido con la llamada de la Selección Española Sub-19.

¿Está capacitado ya Loren Zúñiga para formar parte del primer equipo?

Hay que tener muy en cuenta que Loren todavía es juvenil. Es una de las grandes promesas en nuestro club. Hay que medir las cosas con él. Guede lo está haciendo muy bien con él. Hay que ir poco a poco. No se le puede cargar todo el peso del equipo a Loren. Con nosotros ha hecho una segunda vuelta espectacular. Está en unas condiciones inmejorables para hacer buenos partidos. Pero las circunstancias dirán si él va a dar ese paso de jugar en el primer equipo. El reto más grande de los niños de la cantera no está en explotar su talento. Es justo cuando están en el último paso. Ese es el más duro de todos. Esa parte mental es la que los diferencia y nosotros tenemos que ayudarles en la parte mental. El talento está, lo más importante es cuando bajan otra vez al filial y ven que no se han cumplido sus expectativas.

Otro nombre propio en el filial es el de David Larrubia, que acumula muchas convocatorias con el primer equipo en años anteriores, pero este año no ha entrado en los planes de los tres entrenadores que ha tenido el Málaga.

¿Qué ha ocurrido en este caso?

Es un caso parecido al de Loren. Es muy joven. Nosotros le ponemos ejemplos de jugadores que han tardado en consolidarse con los mayores y que han terminado jugando Champions League. Como por ejemplo Samu Castillejo.

¿Cómo se gestionan las cosas en esas situaciones?

Hay que hacerles ver que eso no puede ser una losa para ellos. Volver al filial tiene que darle un poso, una convicción. En el caso de David (Larrubia), lo importante es que ha sido capaz de meterse en la categoría. Este año para él ha sumado, aunque no tiene el protagonismo en las convocatorias del primero equipo. Esa es la parte importante.

Dejando un poco de lado el playoff, ¿cómo es la relación con Pablo Guede?

Él es un tío fabuloso. Además, tenemos a Bravo (segundo entrenador del primer equipo y anterior entrenador del Malagueño junto con Funes) que es un punto en común que nos une. También tenemos amigos en común. Y cuando personas a las que aprecias te hablan muy bien de alguien, pues tienes un muy buen concepto de él. Y luego está siendo capaz de liderar al Málaga en un momento complicado. Ese liderazgo es fundamental para que todos vayamos a una. Es un líder natural. Y con filial siempre está abierto a ayudarnos, pero no solo de palabra, sino con hechos.

¿Cómo ve al Málaga?

El objetivo se va a cumplir al cien por cien. El equipo está vivo, está peleando y el equipo lo sacará adelante, no hay ninguna duda. Una situación como la que se está viviendo no es fácil para nadie, pero tienen la convicción de que todo va a salir adelante.

