Pablo Guede: "Nos faltó finura para dar el último pase, no podemos bajar los brazos"

Pablo Guede valoró el encuentro de los jugadores del Málaga contra el Oviedo como un “muy buen partido” por el rival que había enfrente, a pesar de que el empate a cero deja al equipo solo dos puntos por encima del descenso, una situación que para afrontarla es clave “no bajar los brazos”.

En la rueda de prensa posterior al partido, Guede ha lamentado que el Málaga podría haber hecho “un poquitito más en ataque”, ya que le faltó “finura” en ataque para resolver las jugadas. "No tuvimos ese último pase, ese buen centro a la cabeza del compañero”.

Según el técnico argentino, el de esta tarde en La Rosaleda “fue el típico partido de Segunda División” en el que el Málaga estaba obligado a “igualar la intensidad y los duelos en mitad de la cancha”, porque en eso “ellos son muy buenos”. “Nos faltó un pelín para poder hacerles más daño”.

“Hicimos un muy buen partido. Hicimos el partido que requería el rival, son muy buenos en la intensidad y por bandas. Lo supimos controlar”, continuó Guede lo visto sobre el verde.

“Y si no le contrarrestas lo bueno en ataque que tienen ellos, que es la intensidad, los contragolpes, el ataque por banda, terminas perdiendo”.

En la tarde de este sábado ha debutado en el equipo titular el lateral izquierdo del Malagueño Víctor Olmo: “Venía muy bien en el filial. No esperaba menos de ‘Pepino’”. “Yo le dijo Pepino a Víctor Olmo”, puntualizó. “Hizo un gran partido y no era fácil. Ahora hay que mantenerlo”.

Con este empate y la victoria de la Real Sociedad B el Málaga se queda solo dos puntos por encima del descenso, quedándose en la situación más delicada en la que ha estado en todo el campeonato. “Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo tengo muy claro”. Por lo que “tenemos que ir partido a partido, seguir, no bajar los brazos. “Lo peor que puedes hacer ahora es lamentarte. Entré al vestuario y los levanté a todos. Esto sigue”.

Otra mala noticia para el Málaga ha sido la lesión de Jozabed en el aductor, que le hará perderse con seguridad el choque de Tenerife, algo por lo que Guede se ha mostrado contrariado. “Ponemos un circo y nos crecen los enanos”. “Este partido era para los laterales, y no teníamos laterales, el de Las Palmas era para los centrales y nos faltaban centrales…”.

“Para eso hay una plantilla amplia y los jugadores que están gozando de pocos minutos tienen que dar el do de pecho. Es así. Los que no juegan tienen que decir aquí estoy yo. No quiero que suene a excusa”, se lamentaba el entrenador argentino.

Cuestionado por la línea de trabajo a seguir en lo que queda de temporada en la que el Málaga se juega la permanencia, Guede considera que hay que centrarse tanto en lo mental como en lo físico pero “no más que lo que corresponde”. “Si jugamos con el corazón los últimos diez minutos el partido lo terminamos perdiendo”.

“Estoy tranquilo y súper confiado, tenemos que seguir para adelante como el almirante”, ha finalizado el entrenador blanquiazul.

