Pablo Guede: “Nos quedan cuatro finales y unidos serán difícil que nos venzan”

Pablo Guede lo tiene claro: “Nos quedan cuatro finales y unidos es mucho más difícil que nos venzan”, y no le "cabe duda" de que “la gente va a responder este sábado en La Rosaleda.

Así se ha expresado el entrenador argentino este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Oviedo que el Málaga juega en Martiricos a partir de las 18.15 horas. Una rueda de prensa en la que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista malagueño Jorge Ramos, muy querido dentro de la prensa deportiva que cubre la información del Málaga, y también por el periodista de Canal Sur Santiago Roldán, fallecido este jueves.

Sobre el Oviedo, Guede lo considera “un gran equipo” que “sabe a lo que juega”. Pero para el sábado, el Málaga se tiene que “guiar más por el juego” que vaya a hacer el propio equipo blanquiazul. “Que cuando ataquemos le podamos hacer daño. Y estar pendientes de sus contras, porque con espacios son letales. El partido va a ser más lo que nosotros le dejemos hacer a ello”.

Ha insistido Guede en que el duelo es una final porque "ya no hay más, hay que ir con todo".

Para el partido de este sábado, el argentino ha confirmado que solo podrá recuperar a Alberto Escassi, sancionado contra Las Palmas, y no confía en que llegue ninguno de los lesionados.

El preparador argentino tiene claro el sustituto de Víctor Gómez, baja en el lateral derecho tras ser expulsado en Las Palmas. “Desde que lo expulsaron me lo saqué de la cabeza, no lo valoro ni más ni menos. Esas cosas pueden sonar a excusas. No tenemos ninguna excusa, tenemos jugadores para competir a cualquiera”.

Con la de Víctor Gómez, el Málaga suma tres expulsiones desde la llegada de Guede y 18 amarillas en cuatro partidos. Eso es algo que al entrenador argentino solo le preocupan si son “por tonterías”, no las que son por lances del juego. La expulsión de Escassi contra el Eibar es “inevitable”, ha dicho Guede. “Sí me preocupan las que son por tonterías, por protestas”.

El Málaga afronta este partido cuatro puntos por encima del descenso, algo que no es nuevo para este Málaga de Guede. “El partido de Leganés salimos con cuatro puntos y lo ganamos. Tenemos que pensar en nosotros, no en los demás. No tiene que generar ninguna presión”.

Respecto al partido de Las Palmas, en el que el Málaga cayó por 2-1, analizado con más perspectiva, Guede que “fueron siete minutos muy malos en el primer tiempo. En estos minutos nos generaron muchas llegadas”, pero luego “no estuvimos tan mal”. En la primera parte ha reconocido Guede que el Málaga no estuvo “bien”, porque el equipo estuvo “más atrás de lo que queríamos”, pero con el 1-0 “estábamos en partido”. “En el segundo tiempo hicimos mejor las cosas. Me quedo con que no bajamos los brazos nunca, lo tuvimos con el cabezazo de Roberto”.

