El Málaga CF, a por los grandes: el calendario más difícil de los equipos de la zona baja

El Málaga CF afronta la segunda parte de la temporada con más sufrimiento del que al principio se esperaba y no será nada fácil. La decimoséptima posición no transmite sensaciones nada buenas, pero una victoria haría cambiar cualquier emoción negativa que se ha instaurado en el entorno del club. Quedan 14 jornadas por disputar con sus 42 puntos por jugar y la necesidad por cumplir los objetivos comienza a pesar. Sin embargo, el calendario no se lo pondrá sencillo al conjunto de Martiricos. Al contrario.

La Segunda División es una categoría en la que no siempre se necesita más calidad que el rival para ganar. El club, con un mejor equipo y con un proyecto más seguro, ha sentido en sus propias carnes la dureza de LaLiga SmartBank y podría haber tenido oportunidades de llegar con más holgura a esos 50 puntos. A tiempo pasado, las derrotas contra el Amorebieta y la Real Sociedad B o los dos empates frente al Zaragoza parecen ocasiones perdidas de haber podido sumar más. De poco sirven las lamentaciones.

¿Ahora qué? ¿Qué partidos le quedan por delante al equipo blanquiazul? La situación es la siguiente: el Málaga CF tiene el calendario más difícil de los equipos de la zona baja. Sus rivales suman una media de 40.5 puntos (un equipo de séptima posición como el Oviedo), mientras que la de sus contrincantes es algo inferior: Mirandés 39.64, Fuenlabrada 37.21, Amorebieta 37.14, Real Sociedad B 37 y Real Zaragoza 36.86. Sin embargo, es solo un síntoma estadístico porque, a pesar de todo, La Rosaleda... sigue siendo La Rosaleda.

14 jornadas restan para llegar al final de la competición, la mitad como local y la otra mitad como visitantes. ¿Qué equipos tendrán que pasar por la Costa del Sol? El primero será el Cartagena el próximo lunes 28 de febrero. Después será el turno de la Ponferradina, el Huesca, el Valladolid, el Eibar, el Oviedo y el Burgos. A excepción de este último y del conjunto murciano, todos ellos se encuentran entre los 10 mejores visitantes de la temporada.

¿Cuáles serán los campos que visitará el Málaga CF? Aquí aparecen dos partidos claves ante rivales directos y donde se juegan más de tres puntos: Fuenlabrada y Amorebieta. Ninguno de ellos es un especialista como local, tampoco los blanquiazules como visitante, pero se presentan como las dos oportunidades para distanciarse de ese grupo de peligro. El resto son Girona, Leganés, Las Palmas, Tenerife y Burgos.

Por lo que el destino de la entidad de Martiricos, además de ser responsabilidad propia, está en las manos de tres equipos que luchan por el ascenso directo, de hasta seis con posibilidades de entrar a play-off y de dos que buscan evitar el descenso. Fácil no será conseguir esos 50 puntos y todo comienza este lunes. Sumar se hace imprescindible para que la sombra de la zona roja se aleje. A ver si la fiesta por el día de Andalucía puede venir acompañada de una fiesta en La Rosaleda celebrando la victoria.

Rivales directos

El Málaga CF es el equipo que, por la media de puntos de sus rivales, tiene el calendario más difícil, pero no hay grandes disparidades. Es más, aunque algunos de ellos tengan que visitar a menos líderes, todos tienen enfrentamientos entre sí y, a estas alturas, todos se juegan algún objetivo. Pocos o ninguno se sitúan en una zona "muerta".

Hay dos equipos que acompañan al conjunto blanquiazul en la zona de peligro como son el Real Zaragoza y el Mirandés. El primero se encuentra siete puntos por encima del descenso y parece que tiene un final más asequible. Los aragoneses harán frente a Eibar, Almería y Tenerife, pero también a los cuatro de abajo. Otro caso es el del equipo de Anduba, cuatro puntos por encima del descenso. Su "suerte", si se puede considerar así, es que se enfrenta a tres de los equipos que se sitúan en la zona roja. Aunque también a Tenerife, Ponferradina, Eibar y Valladolid.

Otro caso es el del descenso. Los dos primeros, empatados, son Fuenlabrada y Amorebieta, a cuatro de la salvación. A ambos les queda enfrentarse entre sí y a otros equipos como el propio Málaga, el Zaragoza, Real Sociedad B y Mirandés. Cualquier resultado podría desmarcar a unos y hundir a otros en la lucha por conseguir ese objetivo. No obstante, los de Pellicer tendrán que visitar o recibir al Tenerife, la Ponferradina y a varios de los de abajo. Mientras que los de Íñigo Vélez a Valladolid, Eibar o a los de Rubi.

Más "sencillo", por el calendario, y a la vez más difícil, por esos siete puntos que tiene que remontar, lo tiene la Real Sociedad B. La posición media de sus rivales es la decimocuarta plaza que ahora ocupa el Leganés. Ciertamente estaban algo desdibujados del mapa y la victoria contra los de Natxo González reavivaron sus aspiraciones. El reto de los de Xabi Alonso para mantener al equipo en Segunda pasará por Fuenlabrada, Amorebieta, Alcorcón, Mirandés o Zaragoza.

Por lo que no es sencillo el calendario del Málaga CF, pero tampoco lo es el de sus rivales. Disponen de varias enfrentamientos y ahí también "juega" el conjunto de Martiricos, ya que muchos de esos resultados ayudarán o perjudicarán en la clasificación. Habrá que sumar para respirar con tranquilidad... o mejor ni pensar.

