Día 1 en el Málaga CF sin Luis Muñoz y con la obligación de ganar

El Málaga CF ha vivido un trauma en los últimos días. La grave lesión de Luis Muñoz, que se ha roto el cruzado y que se perderá toda la temporada, es un duro palo para el conjunto blanquiazul, que no atraviesa su mejor momento tras dos derrotas consecutivas y que pierde a uno de sus pilares para el resto del curso. Todo ello en la previa del choque contra el Fuenlabrada, en la jornada 8 de la Liga SmartBank y con la necesidad de ganar para los locales para no meterse en problemas clasificatorios.

El centrocampista de La Palmilla se rompió su rodilla izquierda en el entrenamiento del jueves. Fue sometido a pruebas médicas por la noche y se confirmó el peor pronóstico el viernes: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El malagueño deberá pasar por el quirófano y no se le espera en un terreno de juego hasta dentro de siete u ocho meses. Con esta baja, el Málaga pierde a un jugador capital, a un hombre decisivo dentro del campo pero también importante fuera de él. Y no tiene un recambio a su altura. Por lo tanto, es una baja sensible en el equipo que aspiraba este curso a colarse en la zona noble.

Y con eso tendrá que convivir el Málaga CF, con una baja tan importante y con la necesidad de hacer puntos cuanto antes. Porque llegan las urgencias pronto. Y es que el equipo de José Alberto López no ha dado la talla lejos de La Rosaleda y ahora tendrá que recuperar en casa todo el terreno perdido. La temporada no espera a nadie y aunque los puestos de playoffs están a tiro de piedra, los de abajo han comenzado a sumar y la zona roja ya acecha. Con sólo ocho puntos de 24 disputados, los blanquiazules empiezan a estar en puestos que nadie quiere verlos.

Necesidad y cambios

De ahí que la cita de este domingo a partir de las 16.00 horas en La Rosaleda contra el Fuenlabrada sea tan importante. Sobre todo porque se espera que el Málaga recupere la mejor versión, ya que suele hacerlo con su público. Y también porque hay que cambiar el paso después de las derrotas en Ponferrada y Gijón. A la baja de Luis Muñoz se une la de Escassi, que deberá cumplir sanción este partido. Y es posible que el técnico asturiano le dé una vuelta al once, con la posible entrada de Sekou de inicio, que se medirá a su exequipo.

Así, el debate en la portería sigue latente, aunque es previsible que continúe Dani Martín bajo palos. Peybernes o Cufré también podrían ser susceptibles de empezar en el banquillo. En el centro del campo, lo normal es que Genaro sea el sustituto de Escassi y que Ramón lo sea de Luis Muñoz. O que cambie el sistema y vuelva al 4-4-2 con la entrada de la Pantera Sekou. Kevin y Paulino parecen fijos.

Será también momento para que el jugador número 12 dé un paso al frente. Sin restricción de aforo -ya pueden acudir el cien por cien de los espectadores- y con el estreno de los abonados, la afición tiene que jugar un papel decisivo en La Rosaleda. Se espera buena entrada y también que la afición pueda ser la diferencia para inclinar la balanza del lado malaguista.

El rival, el Fuenlabrada, llega tras conseguir un importante triunfo la jornada pasada que le ha hecho renacer. Los madrileños, que afrontan su tercera temporada en Segunda, llegan solventes a la cita ya que no conocen la derrota como visitantes. Son la antítesis del Málaga CF en ese sentido. De hecho, ni han recibido gol lejos de casa. Con José Luis Oltra en el banquillo, los azulinos cuentan con caras conocidas como el exmalagusita Mula, o los populares Pedro León o Zozulya.

Sala de prensa

José Alberto López, por su parte, además de lamentar la grave lesión de Luis Muñoz, habló sobre el rival, el Fuenlabrada. "Volvemos a nuestro estadio, ante nuestra afición, donde nos sentimos muy cómodos y hemos visto los mejores minutos del Málaga esta temporada y tenemos que volver a ser nosotros. Eso es lo que quiero para el partido del domingo, con un rival que solo ha perdido el primer partido, ha empatado cuatro encuentros y eso demuestra que compite muy bien", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al choque.

Además, también habló de la afición, que acudirá en masa al estadio. "No le podemos pedir nada a la afición, lo que tenemos es que darle. Y cuando es así los tenemos enchufadísimos y hay una comunión afición-equipo que he visto pocas veces. Y dar lo mejor de cada uno, con un esfuerzo y una intensidad altísimos. Jugar como local, con estadios como el nuestro, te ayuda y te da un plus en momentos de dificultad. Ahora con los aforos al cien por cien se notará mucho más", sentenció.

POSIBLE ALINEACIÓN INICIAL DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peyberner, Cufré; Genaro, Jozabed; Paulino, Brandon, Kevin; Sekou.

