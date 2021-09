Al Thani: “Conseguiré tener razón y me darán mi derecho a recuperar el Málaga”

Lo que una jueza no ha podido realizar a lo largo de los últimos meses sí lo han podido completar varios usuarios de Twitter y casi todo aquel que ha querido. Y es que mantener una charla distendida con Abdullah Al-Thani, el jeque que compró el Málaga CF hace casi una década, se ha convertido tan sencillo como encender el móvil o el ordenador y pulsar una tecla.

El catarí, que se encuentra en su país natal, ha atendido a diferentes cuestiones a través de un Espacio creado en Twitter donde varios usuarios podían trasladarles preguntas. Y, evidentemente, las más espinosas y relacionadas con los procesos judiciales que tiene abiertos y cuestiones sobre su administración no han tardado en llegar.

"Todo el mundo comete errores y yo por supuesto que los he cometido y soy consciente. Me siento responsable de los errores que he cometido, pero también he contratado a gente para la gestión del club que en muchos casos no han sido los correctos, que me han fallado. Han cometido errores graves de gestión que son responsabilidad mía. El director general, el vicepresidente o el director jurídico", dijo en primera instancia.

Además, habló del caso abierto con Blue Bay y con la venta del club, según él de manera fraudulenta y apuntó que ve imposible llegar a un acuerdo con la hotelera. "La venta del 49% por un euro fue ficticia. Esto es un fraude, no es real. Tengo las evidencias de que ha habido una transferencia de dinero que no me ha llegado. Y pido a la Policía y al Juzgado que sigan investigando esos hechos. El administrador judicial tiene todos los documentos, todos los papeles y la Policía y el Juzgado deben analizar la firma que presenta Blue Bay en el documento de venta".

"Intentaron contactar conmigo en 2016, pero me negué. No me fiaba de Jamal Satli y de sus negocios", dijo sobre el dirigente de la hotelera.

"Firma falsificada"

Y el empresario explicó que según afirman, la firma fue realizada en su casa de Catar, aunque debería llevar un sello internacional para ser compulsada. "No fue oficializada en la Embajada de España en Catar con un sello de garantía de que ese documento es original. Creo que la Policía no ha visto esos documentos. Bueno que hay testigos de estos hechos que deberían de ser investigados en cada caso, tanto en España como en Catar", dijo además de especificar que su firma fue falsificada en árabe.

"Estábamos haciendo un buen trabajo con Richard Shaheen. No fue mi decisión la de hacer un ERE. Shaheen estaba seleccionado a la gente que más cobraba y que menos aportaba al club. Como el director deportivo y el judicial. Estaba haciendo cosas. Pero llegó el administrador judicial. Yo me comprometí a recuperar al 90 por ciento de la gente que estuvo en el ERE", apuntó.

Al-Thani también tuvo palabras comprometidas contra Daniel Pastor, Joaquín Jofre, Abdullah Ghubn o incluso el administrador judicial, José María Muñoz. Y aseguró que no tiene intención de vender el club pese a que tiene todo en contra. "Estoy confiado en que conseguiré tener razón y que me darán mi derecho a recuperar el control del club". Y explicó su intención de hacer una Ciudad Deportiva más grande, un nuevo estadio e incluso de crear un equipo de baloncesto cuando todo se aclare.

