El malagueño Alberto Carmona, el chico de moda en el rugby español

Apunten el nombre de Alberto Carmona por si no lo han hecho aún porque este joven jugador malagueño es el chico de moda en el rugby español. No es una pose ni un cartel regalado, porque Carmona, que ha disputado estas dos últimas semanas las World Rugby Sevens Series con Los Leones7s (selección absoluta) en Vancouver y Edmonton (Canadá), se bajó del avión el pasado martes en Madrid para marcharse directamente a la concentración donde están preparando el Europeo de Kaliningrado M18. Y todo ello con sólo 17 años.

El malagueño está quemando etapas a una velocidad de vértigo. Tanto es así que se subió a un avión hace más de dos semanas y aún no ha regresado a su casa en Málaga. Lo está haciendo defendiendo la camiseta de la selección en las diferentes categorías y torneos internacionales.

El joven jugador del Club Rugby Málaga tuvo una actuación más que notable en su estreno con los mayores en tierras canadienses. Era el más joven y era su primera llamada, pero aún así convenció sobremanera al seleccionador Pablo Feijóo. Y ahora volverá a competir con los de su edad en Kaliningrado, aunque en rugby XV desde el 3 al 9 de octubre.

"Estoy teniendo suerte". Con esa frase explica Alberto Carmona a EL ESPAÑOL de Málaga su aventura con la selección. "Es complicado dedicarse de manera profesional y únicamente al rugby, pero sí me gustaría vivir todo lo que pueda de este deporte. Esta temporada sigo en Málaga, la que me queda sub’18. Después, ya se verá", continúa.

Alberto ya recibió la llamada de la absoluta en agosto para una concentración veraniega. Había sido en verano el mejor en el Europeo M18 en tierras polacas, donde España fue tercera, pero recibió el reconocimiento como el mejor jugador del torneo. Y su ascenso no ha parado. Ahora, ya en rugby XV, viajará a tierras rusas para intentar traerse otra medalla.

"Hemos tenido que incluso llevarle el portátil a Madrid e ir a verlo porque lleva muchos días fuera", explicaba a este medio Vicente Carmona, su padre y su entrenador en el Club Rugby Málaga. "Él está muy feliz. Está disfrutando mucho". No hay que olvidar que Carmona tiene sólo 17 años y un futuro prometedor por delante. Llama la curiosidad que no está permitido que jugadores que juegan en categoría sub’18 compitan en sus respectivos clubes en categoría senior. No así en partidos internacionales, donde Carmona está haciendo ya carrera.

"En Canadá estuvimos dos semanas. El cambio es realmente impresionante. Vengo de jugar en sub’18 y pasar a jugar senior y además en una World Series es un cambio muy grande. Yo era el más joven. El seleccionador me decía que disfrutara y que aprendiese, y también que aprovechase la oportunidad", explicaba Alberto.

Meteórico

El seleccionador Pablo Feijó le dio la alternativa para este doble compromiso internacional en tierras canadienses estas dos últimas semanas de septiembre y el potente malagueño, que juega de apertura, ha tenido un papel destacado en la participación. En una selección con muchos debutantes, Alberto Carmona fue ganando protagonismo.

En Vancouver, Los Leones7s acabaron octavos tras caer con Kenia (12-5) y Sudáfrica (34-7), y vencer a México (57-0), con un ensayo del malagueño. En cuartos de final oro, cayeron contra Sudáfrica de nuevo (54-5). También perdieron en semifinales de plata con Canadá (33-19). Y en la lucha por acabar séptimo con Hong Kong (19-7), con una transformación de Carmona.

Ya en Edmonton, la semana pasada, la selección venció tres de cinco partidos con Carmona sumando experiencia y sensaciones. Cayeron con Estados Unidos (29-17) y con Kenia (26-12), con un ensayo de Carmona. Pero vencieron a Chile (40-19) y también a México (40-0) y de nuevo a Chile (12-29) en las eliminatorias por el noveno puesto, donde Carmona completó otro ensayo.

Ahora, en Kaliningrado, Los Leones M18 se medirán en cuartos a Rumanía (domingo, 11.30 horas). Si vencen se medirán en semifinales del vencedor del Países Bajos-Portugal, ya en miércoles 6. Y la gran final queda para el sábado 9. El futuro de Alberto Carmona aún está por escribirse.

Sigue los temas que te interesan