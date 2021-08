El Málaga CF, a presentar credenciales ante el Alcorcón

La competición no espera a nadie. Y si el Málaga tiene alguna pretensión noble esta temporada, es el momento de comenzar a demostrarlo. Esta noche, en La Rosaleda y a partir de las 22.00 horas (Gol Televisión) con otras 7.000 almas y con la ilusión de ver de vuelta a Antoñín, el conjunto blanquiazul recibe al Alcorcón con la mente puesta en lograr los tres primeros puntos.

No es un encuentro ni mucho menos sencillo, pero el Málaga necesita mostrar su candidatura a lo que quiera que vaya a aspirar. Si el club ha subido prestaciones, tiene que demostrarlo ya, en casa, ante un rival que sólo conoce derrotas en las dos primeras jornadas y que le pintó la cara en pretemporada, por lo que también habrá ganas en ese sentido. Son varios condicionantes, pero todos propicios para salir en busca de los tres puntos.

Para la cita, la ilusión es alta en el malaguismo, que casi ha agotado todas las entradas a la venta. La llegada de Antoñín, que regresa a casa, es el principal aliciente esta noche, pero no el único. Y es que también se podrá ver en acción a Víctor Gómez, el lateral diestro llegado del Espanyol que ya ha sido inscrito en LaLiga y que suplirá a Ismael Casas, que podría tener un pie fuera. Ellos son los últimos en subir el nivel de la plantilla malaguista, pero no serán los únicos.

Porque aunque la llegada de Ontiveros finalmente se ha caído al decantarse en el último momento por un equipo de Primera como es Osasuna, el club espera refuerzos en el ataque. Está al caer Sekou Gassama y puede que haya algún otro en cartera tras el no del marbellí.

Todo ello unido a lo que ya había, como el desparpajo de Kevin, la potencia de Roberto o el buen hacer de los zagueros, es un plus. El malaguismo se llevó el buen sabor de boca del primer partido en casa ante el Mirandés, donde tras 60-70 minutos primorosos no encontró el camino del gol. También se ha quedado con la buena respuesta en Ibiza para levantar un 2-0 en contra. Y los blanquiazules irán a más. Deben ir a más.

Para la cita, José Alberto recupera efectivos, aunque como es habitual no ha dado demasiadas pistas. El míster comentó en la previa que contará con Ramón y Calero en la convocatoria, lo que eleva la competitividad en el bloque. Pero la duda es saber si jugará de inicio de nuevo con dos delanteros móviles o si opta por premiar a Roberto, que marcó el empate en Ibiza, como referencia.

Rival

El Alcorcón, por su parte, llega a La Rosaleda tras dos derrotas en las dos primeras jornadas, lo que no quiere decir que no sea un buen equipo. Los de Anquela ya demostraron durante el verano en Marbella que tienen un bloque compacto y bien asentado, aunque por el momento no han podido demostrarlo. Fue en pretemporada cuando los amarillos le endosaron un 0-3 a los blanquiazules, aunque entonces fue un Málaga cargado de canteranos ya que horas después se medía al Almería. Ahora la película será bien diferente.

Probable once inicial del Málaga CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez; Escassi, Luis Muñoz; Paulino, Brandon, Antoñín; Roberto.

