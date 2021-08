José Alberto regatea el “no” de Ontiveros al Málaga CF: “Estoy al margen”

En el mundo del fútbol no se puede dar nunca nada por sentado. O si no, que se lo digan al Málaga CF y al malaguismo, que ha vivido ya varios sinsabores a lo largo de su historia reciente. El último capítulo es el de Ontiveros, que a tenor de los últimos acontecimientos no jugará en La Rosaleda esta temporada y ha decidido recalar en Osasuna. Un giro drástico del que no ha querido hacer valoración José Alberto López en sala de prensa en la previa del choque con el Alcorcón.

La cuestión es que lo que iba a ser un fichaje ilusionante y revitalizador para el malaguismo, se ha convertido en un chasco. Ontiveros, que lo tenía todo acordado para recalar en Málaga tras el acuerdo de los dos equipos, finalmente, ha escuchado una oferta de Osasuna, de Primera, y recalará allí en calidad de cedido. El acuerdo es también más ventajoso para el Villarreal, su club, ya que los rojillos se hacen cargo de toda la ficha. El malestar en el seno del club es palpable porque estaba todo preparado para su desembarco.

Así, José Alberto ha decidido salir al paso de este giro y ha apostado fuerte por su plantilla. "Lo cierto es que estoy al margen de las negociaciones. Está Manolo en el tema. No puedo decir más. Estamos centrados en nuestra plantilla y poder ganar el partido de mañana", dijo sobre el mercado y sus últimos coletazos.

Cuestionado sobre la opción fichar a los dos jugadores que suenan con más fuerza estos días, fue claro. "Si no vienen los perfiles que queremos, vale más que nos quedemos como estamos. Y la competición determinará si estamos bien. Tenemos un grupo bueno para competir y nuestro trabajo es sacarle rendimiento. Si tenemos dudas en el jugador que va a venir o similar a lo que podamos tener, vale más apostar por los chavales y tirar con ellos. No voy a poner de excusas que si no vienen dos jugadores influya en el rendimiento o resultados del equipo", dijo sobre el mercado.

Y habló sobre la opción de fichar a un nueve rematador, como es Sekou Gassama. "Ese perfil que comenta no lo tenemos. Tampoco tenemos un 9 que se desenganche y que pueda definir. Hay dos opciones, o 9 rematador o 9 de tercio de campo y de calidad. Uno de los dos perfiles lo necesitamos y veremos a ver lo que pasa estos días".

Recuperados

El técnico gijonés también habló sobre los jugadores que poco a poco se van recuperando y adelantó que Ramón y Calero estarán en la convocatoria de este viernes ante el Alcorcón. "Todo el mundo está bien. La gente que restaba lesionada ha evolucionado bien. Hay otros que se han reintegrado al grupo. Todos los que teníamos disponibles están listos, Víctor estará disponible y el resto que están sanos", dijo.

"Chavarría está entrenado parcialmente con el grupo pero no forma parte de los partidos y donde hay duelos porque es muy reciente su lesión. Su evolución es muy buena. Calero mañana va a estar en la convocatoria. Y es excelente noticia que dos jugadores de larga lesión como él y Ramón vuelvan al grupo. Seguro que es especial", explicó a la vez que volvió a ser preguntado sobre Ismael Casas: "Creo que un jugador joven siempre tiene que tener minutos".

