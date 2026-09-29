Davidovich conquista en Chengdu el segundo título ATP de su carrera

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LO ESENCIAL Las claves Alejandro Davidovich ganó el torneo ATP 250 de Chengdú, venciendo al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-6(7). Este es el segundo título ATP en la carrera de Davidovich, tras el logrado en Mallorca en junio. El malagueño superó en semifinales a Nikoloz Basilashvili y se medirá próximamente en el ATP 500 de Tokio. Davidovich supo resistir en el tiebreak del segundo set, salvando tres bolas de set antes de ganar el partido.

El tenista malagueño Alejandro Davidovich ganó el torneo ATP 250 de Chengdú (China), que se disputa sobre pista dura, al vencer en la final al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-6(7) en el primer abierto de la gira asiática para él, cuya presencia también está confirmada en el ATP 500 de Tokio que empieza este miércoles.



Es el segundo título ATP en la carrera del tenista rinconero, después del que sumó en Mallorca en el mes de junio, y lo consigue en su primer torneo después de meses de baja por molestias en la espalda.



Ambos tenistas habían necesitado disputar tres sets, remontando el primero, en sus respectivos encuentros de semifinales, disputados este lunes. Davidovich superó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 4-6, 6-4, 6-3, mientras que Hurkacz hizo lo mismo contra el canadiense Denis Shapovalov (6-7, 6-3, 6-3).

Los precedentes favorecían al español, número 28 del mundo, que se había impuesto en cuatro de los seis enfrentamientos previos entre estos dos tenistas. Davidovich salió agresivo al resto en el primer juego, forzando tres puntos de rotura que, sin embargo, no pudo aprovechar.



Hurkacz, que ocupa el puesto 41 en la clasificación de la ATP, sostuvo su rendimiento a base de potentes saques. La rotura de servicio llegó en el séptimo juego, y fue a favor del español. En su siguiente turno de saque, Davidovich consolidó la rotura con un 'ace' para ponerse 5-3 y dejar encarrilado el primer set (6-4).



A pesar de los ocho saques directos con los que el polaco terminó la manga inicial, le lastraban sus 14 errores no forzados. En el segundo set, Hurkacz estuvo más equilibrado, defendiendo su servicio con más solvencia, pero muy perjudicado por sus propios errores.

Ninguno de los dos tenistas dispuso de un punto de 'break' hasta el undécimo juego, con 5-5 en el marcador, en el que Davidovich se puso 40-15, con dos opciones para romper el servicio de su rival. No lo consiguió a la primera, ni tampoco a la segunda, gracias a los 'aces' de Hurkacz, que salvó su turno de saque milagrosamente para él.

Alejandro Davidovich durante la final del ATP 250 Chengdu Open Chengdu Open





A continuación, al servicio, el español llevó el segundo set al desempate, que podía ser definitivo si lo conquistaba. En el sexto punto, el polaco consiguió un 'mini break' que consolidó su sensación de dominio durante el 'tie break'. Dispuso de tres bolas de 'set' con 6-3, y las tres las desperdició.



A Davidovich le espoleó su capacidad de resistir y dispuso de su primer punto de partido con 8-7 en el marcador. Subió a la red, retado por Hurkacz, y fue mejor que el polaco para hacerse con su segundo título de la temporada.