Oportunidad histórica para ver en Málaga la Copa del Mundo de fútbol ganada por España: la entrada es gratis

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Las claves Generado con IA La Copa del Mundo de fútbol ganada por España podrá verse en Málaga del 20 al 22 de septiembre. El trofeo estará expuesto en el Ayuntamiento de Málaga los días 20 y 21, y en el Centre Pompidou el 22 de septiembre. La muestra forma parte de la exposición inmersiva 'Reyes del Mundo', con entrada gratuita pero acceso por turnos mediante reserva online. La inauguración contará con autoridades como Rafael Louzán, Pedro Curtido y Francisco de la Torre.

Ganar el Mundial de Fútbol en Estados Unidos ha sido uno de los grandes momentos de este verano. Todos hemos disfrutado con los partidos de la Selección Española y ahora tenemos la oportunidad en Málaga de ver en persona el trofeo.

Estará en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga los días 20 y 21 de septiembre y en el Centre Pompidou el 22 de septiembre.

Forma parte de una exposición inmersiva, llamada Reyes del Mundo, que recorrerá varias ciudades españolas y que empieza precisamente en Málaga.

Es gratuito, pero hay que comprar entradas para que esté todo organizado en turnos de mañana o tarde. Tiene que acceder a este enlace para poder adquirir los tiques.

El 20 de septiembre estará abierto desde las 14:00 hasta las 20:00 y el día 21 entre las 9:00 y las 14:00 y entre las 15:00 y las 20:00 en el Ayuntamiento de Málaga.

El día 22 de septiembre en el Centre Pompidou Málaga será entre las 10:00 y las 21:00. En este caso no es necesario adquirir la entrada sino que el acceso es por orden de llegada.

La inauguración oficial se va a realizar este domingo 20 de septiembre a las 11:30 con la participación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.