El Comité de Entrenadores de la RFAF va a dar de baja al entrenador detenido por abusos sexuales del Conejito

Las claves nuevo Generado con IA El Comité de Entrenadores de la RFAF dará de baja la ficha federativa del entrenador detenido por presuntos abusos sexuales a menores. El entrenador, de 55 años, está en prisión provisional tras ser acusado de abusos sexuales y provocación sexual a varios menores de su equipo. La investigación comenzó cuando los padres de una de las víctimas descubrieron mensajes sospechosos entre su hijo y el entrenador. El Grupo de Menores de la Policía localizó a otras dos víctimas y ha intervenido los teléfonos móviles del detenido y de los menores para esclarecer los hechos.

El Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que, con independencia de la solicitud que va a realizar el propio club a la RFAF vía intranet, va a proceder con la mayor celeridad "a dar de baja" su ficha federativa como entrenador a la persona en cuestión.

El detenido, de 55 años, se encuentra en la cárcel desde este miércoles, cuando la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del entrenador de fútbol detenido por abusar sexualmente de varios menores.

Según han informado desde el TSJA, se le investiga por la presunta comisión de abusos sexuales, calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva a lo largo de la instrucción. Así,el entrenador detenido se acogió a su derecho constitucional a no prestar declaración ante el juez de guardia. En cambio, sí prestó declaración uno de los tres menores que presuntamente fueron objeto de los abusos sexuales. El resto de presuntas víctimas lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

Tras acordar el ingreso en prisión, el juez acordó remitir la causa a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La investigación

La investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores -GRUME- de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono “muy afectivo”, que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que lo unía con su "míster" más allá del terreno de juego, conocían cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras escuchar al menor, el GRUME localizaba a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores.

En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose que uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.

El GRUME ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en Informática Forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos.