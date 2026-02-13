Antonio Jesús Rodríguez, Pancho, un merecido homenaje a tres décadas de entrega al balonmano

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Jesús Rodríguez, conocido como Pancho, recibió un homenaje multitudinario por su trayectoria de más de 30 años en el balonmano. Fue uno de los fundadores de la sección de balonmano en el Colegio Maristas de Málaga y clave en convertirlo en referente nacional. Como entrenador, logró títulos provinciales, autonómicos y el primer campeonato de España cadete con Maristas en 1986. La comunidad balonmanística andaluza y figuras como Antonio Carlos Ortega reconocieron su gran impacto y dedicación al deporte.

Antonio Jesús Rodríguez, más conocido en el mundo del balonmano como Pancho, ha recibido un multitudinario homenaje brindado por sus amigos, familiares y una gran cantidad de jugadores de los distintos equipos que dirigió. El acto contó con la presencia de casi 200 personas, todas relacionadas con la práctica del balonmano.

Pancho Rodríguez fue uno de los fundadores de la sección de balonmano del Colegio de los Hermanos Maristas de Málaga, en el barrio de La Victoria, a finales de los años sesenta, junto al hermano Marista Virgilio Sancho y Salvador Merat, en una actividad deportiva casi desconocida en esos momentos y que llegó a poner al colegio malagueño como referente nacional de ese deporte.

Pancho desarrolló su labor principalmente en Maristas, promoviendo esta especialidad deportiva y buscando colaboradores y jugadores, consiguiendo elevar el número de equipos y organizando ligas internas en el colegio. Igualmente, participó activamente en la elaboración y aprobación de los primeros estatutos del Club Maristas junto con otros entrenadores y directivos de baloncesto y balonmano.

Pacho con el primer equipo que entrenó en 1972 Rafael Alvarez

Durante el periodo 1978-1983 entrenó a equipos del colegio Alfonso X, sobre todo al equipo femenino, que llevó a importantes éxitos a nivel regional y nacional. A su vuelta a Maristas, en distintas etapas como entrenador, Pancho sumó varios títulos provinciales y autonómicos, siendo 1986 el año que logró el primer título de campeón de España como entrenador con alumnos del colegio Maristas de la categoría cadete.

Además de su faceta como entrenador, realizó una importante labor como organizador y director técnico de la cantera y de nuevos entrenadores, que fructificó en una etapa dorada del balonmano malagueño.

El Club Maristas obtuvo cinco campeonatos nacionales en distintas categorías de base, siendo referente en el balonmano nacional escolar. Como colofón, en la década de los noventa, el primer equipo militó en la máxima categoría del balonmano español, hito excepcional para un equipo cuya plantilla provenía de los propios alumnos del colegio y que consiguió mantenerse durante cinco temporadas en lo que hoy es la liga Asobal, codeándose con los mejores equipos del país, todos con jugadores profesionales.

El equipo campeón de España Cadete de Maristas en 1986 entrenado por Pancho Rafael Alvarez

Buena parte de los protagonistas de aquellos brillantes triunfos, jugadores y directivos, se dieron cita en el merecido homenaje. Jugadores de los distintos equipos de Maristas y Alfonso X a los que entrenó Pancho Rodríguez pudieron reencontrarse en una jornada inolvidable.

Entre los asistentes no quiso perderse el evento Antonio Carlos Ortega, el jugador de balonmano malagueño más laureado de la historia, proveniente de los campos de juego del colegio Maristas, donde estudió y se forjó como jugador.

Después de comenzar en el equipo de su colegio, Ortega fue un fijo de la selección española y del Barcelona, y ahora es el laureado entrenador del Barcelona de balonmano. Otras muchas viejas glorias del balonmano malagueño no quisieron perderse el evento de homenaje a tan reconocido impulsor de este deporte que, junto a amigos y familiares, pudieron disfrutar de una extensa jornada llena de recuerdos inolvidables de tres décadas dedicadas a este deporte.

Durante el evento, el delegado en Málaga de la federación andaluza, José Torrente, y el gerente de la misma, Raúl Romero, hicieron entrega de varias distinciones en reconocimiento de la trayectoria deportiva de Antonio Jesús Rodríguez, Pancho.

En esta larga trayectoria su dedicación al balonmano ha sido incuestionable, situándolo en cotas no superadas. Muchos jugadores de balonmano aprecian el gran impacto que tuvo en sus vidas esta época unida al deporte.

Con este homenaje, la figura de Pancho Rodríguez ha recibido el reconocimiento de la comunidad balonmanística andaluza por lo importante de su labor y la trascendencia que obtuvo su trabajo en los clubes en los que militó.