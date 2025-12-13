Este domingo se celebra la 15ª Maratón de Málaga: horario, recorrido, participantes y dónde ver Generali Maratón de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Generali Maratón de Málaga celebra su 15ª edición este domingo, con récord de participación: 22.000 corredores entre maratón y medio maratón. La carrera estrena un recorrido más rápido y lineal, diseñado para favorecer marcas personales y mayor comodidad, con salida conjunta a las 8:30 h. La edición 2025 destaca por su internacionalidad: corredores de más de 90 países y un 66% de participación extranjera, además del 34% de mujeres inscritas. El evento incluye actividades paralelas como carreras infantiles, brunch run y un festival de música, así como retransmisión internacional en directo.

Málaga vivirá este domingo una fiesta del atletismo popular. El Generali Maratón de Málaga 2025 vuelve a convertir a la ciudad en capital internacional del running.

La cita, que alcanza su 15ª edición, alcanzará este domingo 14 de diciembre su mayor cifra histórica: 22.000 participantes, repartidos a partes iguales entre 11.000 corredores del maratón y 11.000 del medio maratón, con salida conjunta a las 8:30 h.

Durante estas 15 ediciones, la prueba ha vivido un crecimiento continuo en participación, diversidad y proyección internacional.

La edición 2025 vuelve a demostrarlo: un evento consolidado como una de las grandes carreras del sur de Europa.

Y además, este año el Generali Maratón de Málaga estrenará recorrido, más rápido y lineal, que ofrecerá más comodidad a todos los participantes y un trazado idóneo no solo para que los mejores corredores vuelen sobre el asfalto, sino para que todos los deportistas populares asalten sus mejores marcas personales.

Una edición más internacional que nunca

El carácter global del Generali Maratón de Málaga será protagonista en 2025. Este año se han inscrito corredores de más de 90 países y de los cinco continentes, lo que supone un 66% de participación extranjera, un porcentaje sin precedentes en la historia de la prueba.

Los países más representados serán:

España: 7.307 participantes

7.307 participantes Reino Unido: 3.662

3.662 Países Bajos: 1.554

1.554 Francia: 1.079

1.079 Bélgica:1.048

Esta participación internacional vendrá respaldada por una retransmisión que podrá seguirse en directo no solo en España, sino también en más de 100 países en los que el Generali Maratón de Málaga llegará a través de la televisión.

En España, la carrera podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Revista Corredor.

Por su parte, la participación femenina también sigue creciendo: las mujeres representan el 34% del total, un dato que reafirma la evolución positiva y la apuesta del evento por la igualdad en el deporte.

Recorrido

Ruta circular desde Parque de Málaga pasando por:

- Puente de la Aurora (2,0 km)

- Parroquia de San Pedro (3,0 km)

- La Farola de Málaga (7,3 km)

- Playa de la Malagueta (10,0 km)

- Baños del Carmen (12,7 km)

- Playa Pedregalejo (13,8 km)

- Playa El Palo (14,7 km)

- Parroquia San Juan de la Cruz (16,0 km)

- Parroquia Corpus Christi (17,7 km)

- Playa La Caleta (19,2 km)

- Capilla del Sagrado Desprendimiento (21,2 km)

- Puente Rosaleda (25,9 km)

- Iglesia de Santo Domingo (27,5 km)

- Parque del Agua (36,8 km)

- Torre Mónica (37,7 km)

- Playa de San Andrés (39,2 km)

- Puente sobre el río Guadalmedina (40,1 km)

- Iglesia de San Juan Bautista (41,4 km)

Un evento que abarca todo el fin de semana

El domingo 14 de diciembre, a partir de las 8:30 h, los 22.000 corredores escucharán el pistoletazo de salida desde el Paseo del Parque para afrontar los 42.195 metros del maratón o los 21.097 del medio maratón. Un recorrido rápido, urbano y lleno de interés turístico que promete volver a enamorar a todos los participantes.

Pero antes, el Generali Maratón de Málaga 2025 ofrece programa paralelo para corredores, acompañantes y público:

Brunch Run – Sábado 13 de diciembre a las 12:00 h en el Dique de Levante, junto a la Terminal B de Cruceros.

– Sábado 13 de diciembre a las 12:00 h en el Dique de Levante, junto a la Terminal B de Cruceros. Carreras infantiles – También el sábado, a partir de las 13:15h.

– También el sábado, a partir de las 13:15h. Festival de música You Rock Málaga– Viernes 12 (desde las 13:00 h) y sábado 13 (desde las 13:00 h) junto a la Terminal B de Cruceros.

La feria de la carrera está abierta desde el viernes y el sábado, de 10:00 a 20:00 horas, en horario ininterrumpido para la recogida de dorsales y la visita a expositores.