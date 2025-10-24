Málaga, escenario de la nueva era de la selección española femenina de fútbol: las claves

Las claves nuevo Generado con IA La selección española femenina de fútbol comienza una nueva etapa bajo el liderazgo de Sonia Bermúdez, enfrentándose a Suecia en las semifinales de la Nations League. El partido, que se celebra en Málaga, marca el regreso de jugadoras clave como Jenni Hermoso y Mapi León al equipo nacional. El actor Antonio Banderas participó en el anuncio de la convocatoria, destacando la importancia del evento en el estadio de La Rosaleda.

La nueva etapa de la selección arranca este viernes 24 de octubre en Málaga, donde España se mide a Suecia en las semifinales de la Nations League.

Con Sonia Bermúdez al mando y el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León, la selección buscará un marcador favorable para la vuelta en Estocolmo.

Un nuevo comienzo con acento malagueño

El fútbol femenino español vuelve a empezar. Y lo hace en Málaga, ciudad que se viste de rojo para recibir a la campeona del mundo en una cita de altura.

Este viernes 24 de octubre, el estadio malagueño será testigo del inicio de una nueva era: España–Suecia, semifinal de la Nations League.

Un duelo de prestigio y simbolismo, que marca el arranque oficial del proyecto de Sonia Bermúdez al frente de la selección.

Para anunciar la convocatoria, la RFEF contó con un actor de lujo, Antonio Banderas, que protagonizó el vídeo con el que Sonia Bermúdez anunció a sus 23 convocadas.

Es una cita que ya tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando España se clasificó para las semifinales de la Nations League tras remontar a Suecia un 1-3 para acabar imponiéndose por 5-3.

Sin duda, Málaga se le da bien a la Selección, que espera repertir suerte esta noche.

Sonia Bermúdez, seleccionadora, se deshacía en elogios con La Rosaleda en la previa del partido.

Sonia Bermúdez: borrón y cuenta nueva

El de esta noche será el estreno en el banquillo de España de Sonia Bermúdez, que aterriza en el banquillo español tras la etapa convulsa de Jorge Vilda y Montse Tomé, marcados más por lo extradeportivo, a pesar de los éxitos sobre el césped -un Mundial y un subcampeonato de Europa-.

Lo primero que ha hecho Bermúdez ha sido cerrar las heridas abiertas y convocar tanto a Jenni Hermoso como a Mapi León, las dos grandes ausentes de las últimas convocatorias, especialmente Hermoso después del ´caso Rubiales'.

Bermúdez llega al cargo después de entrenar en las categorías inferiores de España y tras una dilatada carrera como jugadora, especialmente con las camisetas de Rayo Vallecano, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Levante.

También se embarcó en una aventura en Estados Unidos con la camiseta del Western New York Flash.

Jugó 63 partidos con la Selección Española, con la que anotó 34 goles.

Mapi León: tres años después del motín contra Vilda

Tras el motín de 15 jugadoras que se rebelaron contra Jorge Vilda y se negaron a ir a la Selección Española, María León, Mapi, fue la única que no dio marcha atrás.

Hace tres años que no viste la camiseta del combinado nacional. No formó parte del equipo que se proclamó campeón del mundo en Sidney ni subcampeón de Europa en 2025.

Con la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo, la jugadora del FC Barcelona vuelve a enfundarse la zamarra roja de España, con la que fue una fija entre 2016 y 2022.

"Tenía muchas ganas de volver y decir: ¡Aquí estoy yo!". Así arranca el mensaje con el vuelve a la Selección, emitido junto a un vídeo por la RFEF. "Soy como el Ave Fénix, es un renacer, yo he renacido dentro de la Selección". Así lo concluye.

Jenni Hermoso: después de la tormenta

Jenni Hermoso. Es sin duda el nombre propio de esta convocatoria a pesar del estreno de la seleccionadora.

Hermoso, protagonista involuntaria de los dos últimos años de España, justamente desde que la selección se proclamó campeona del mundo en Sidney, es la máxima goleadora de la historia del combinado nacional y la segunda jugadora con más partidos.

El beso que le dio Rubiales en Australia, que llegó a los tribunales y desencadenó el fin del mandatario al frente de la RFEF y una tormenta mediática en todo el país, ha marcado la trayectoria de Hermoso desde entonces, refugiada en el fútbol mexicano.

Rubiales fue condenado finalmente por agresión sexual en junio de 2025.

Hermoso fue apartada por Montse Tomé después de octubre de 2024. Después del escándalo, salvo en la primera convocatoria, contó con la delantera madrileña, que acudió a los Juegos Olímpicos de París.

Pero ya en 2025 no formó parte del equipo que fue subcampeón de Europa en Suiza.

Por tanto, Málaga acoge esta noche un partido cargado de alicientes para disfrutar con la actual campeona del mundo.