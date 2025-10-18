Málaga se echa a la calle: más de 15.000 corredores participan este domingo en la Carrera Urbana

Imagen de archivo de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La Carrera Urbana Ciudad de Málaga va a sacar a la calle a más de 15.000 corredores, según los datos de la organización del evento.

Este evento deportivo, que alcanza su 45 edición, se ha convertido en todo un acontecimiento en la capital de la Costa del Sol.

La carrera está organizada por el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con Fundación Unicaja y El Corte Inglés.

De acuerdo con los detalles conocidos, cerrada la inscripción, hay un total de 15.227 atletas. De ellos, 9.356 pertenecen a la habitual de 10 kilómetros, mientras que 5.871 participarán en la mini carrera, enfocada para todas las edades y tiene 4,3 kilómetros de recorrido.

Ambas pruebas tienen como punto de partida la Avenida de Andalucía. La salida de la carrera de 10 kilómetros tiene lugar a las 9:30 horas, mientras que la mini carrera arrancará a las 09:55 horas.