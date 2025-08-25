Iván, el ciclista malagueño de 17 años que perdió la vida haciendo "lo que amaba”: "Era un apasionado por el deporte"

La localidad malagueña de Colmenar está de luto. El pasado sábado perdió Iván Meléndez Luque, un ciclista de 17 años que estaba participando en la IX Vuelta Ribera del Duero y falleció tras verse implicado en una caída masiva mientras competía.

El joven formaba parte del equipo Cabberty U19 Team de Tenerife y se encontraba disputando la segunda etapa de la competición que discurría entre la localidad de Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa cuando ocurrió el fatídico accidente.

En el cruce de la N-234 con acceso a El Amogable, en el monte Pinar Grande (Soria) sufrió la caída masiva que acabó con su vida de manera inesperada. Los servicios sanitarios asistieron a Meléndez, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Al ser conscientes de esta triste noticia, el Ayuntamiento de Colmenar decretó varios días de luto para honrar la memoria de su joven vecino que murió haciendo “el deporte que tanto amaba”.

La pérdida del joven de 17 años ha causado “un dolor inmenso” a todos los colmenareños que lo conocían. “Te echaremos de menos y te estaremos siempre agradecidos por todo lo que nos diste y nos enseñaste”, señalan en un comunicado.

Para todos los que lo conocían, Iván era una persona “querida, generosa y apasionada por el deporte” y están seguros de que “su ausencia dejará un vacío imposible de llenar, pero su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros”.

Por su parte, desde la organización del equipo Tenerife Cabberty U19 Team y desde el Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife también transmitieron sus “más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia del joven ciclista malagueño”.

La organización de la prueba canceló el sábado todas las actividades de la jornada y trasladó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, sus "más sinceras condolencias" a familiares y allegados y este domingo se han reunido en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero para rendirle homenaje.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su conmoción a través de su perfil en X. "Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español", ha expresado.