DANA | La Billie Jean King Cup mantiene la jornada del jueves con un cambio de horario

La organización de la Billie Jean King Cup que se celebra en Málaga desde el 13 al 20 de noviembre mantiene la jornada de este jueves 14, que será la inaugural después de la suspensión del España-Polonia, con una modificación en el horario. Por tanto, el Japón-Rumanía será la primera eliminatoria del torneo que se celebra en la pista anexa montada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena a partir de las 12:00 horas si la meteorología no lo impide.

De esta forma, la programación de la que será la primera jornada de la BJK Cup arrancará con el mencionado Japón y Rumanía, y continuará, nunca antes de las cinco de la tarde, con el Eslovaquia-Estados Unidos, una de las favoritas para levantar el título el próximo miércoles 20 de noviembre.

Según el comunicado difundido por la BJK Cup, las instalaciones no se han visto afectados por la DANA que ha afectado este miércoles a Málaga capital, lo que permitirá iniciar la competición con normalidad aunque con una jornada de retraso.

Japón llega a Málaga sin su principal atractivo, Naomi Osaka, y con Moyuka Uchijima como principal raqueta del cuadro nipón. Uchijima ocupa el puesto 56 en el ránking de la WTA. Jaqueline Adina es la principal baza de Rumanía en esta eliminatoria, una de las de menos nivel de la competición sobre el papel, lo que la puede convertir en una de las más emocionantes en cuanto a igualdad.

Por la tarde sí habrá fuegos artificiales sobre la pista montada para la ocasión junto al Martín Carpena. Estados Unidos llega liderado desde el banquillo por una de las grandes raquetas de principios de siglo, Lindsay Davenport, que tiene en Daniell Collins, once del mundo, su arma más peligrosa. Townsend y Dolehide forman una de las parejas de dobles más peligrosas de esta fase final de esta BJK Cup. Rebecca Sramkova es la mejor jugadara de Eslovaquia, que parte en clara desventaja en esta eliminatoria a pesar de que las norteamericanas llegan a Málaga sin varias jugadoras del top ten del ránking WTA.

ANUNCIO OFICIAL BILLIE JEAN KING CUP

"Después de una exhaustiva inspección del lugar por parte de nuestros equipos técnicos y de seguridad, nos complace confirmar que el partido de primera ronda de las Finales de la Billie Jean King Cup 2024 entre Japón y Rumania se celebrará el jueves 14 de noviembre a partir de las 12:00 p. m. y el Eslovaquia vs EE. UU. se llevará a cabo no antes de las 5:00 p.m. Las puertas estarán abiertas al público en general a las 11:00 horas. El centro de prensa abrirá a las 11:00 am.

Tengan en cuenta que las autoridades locales han informado que la alerta roja se levantará mañana a las 8 a.m. Seguimos monitoreando de cerca las condiciones climáticas y proporcionaremos actualizaciones según sea necesario".

Si el agua no lo impide, arranca una semana y media apasionante de tenis en Málaga, que promete acabar de formar histórica. Pero para eso ya habrá tiempo.