El malagueño Brahim Díaz, en un dilema: debe decidir si jugará con España o con Marruecos

El jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, nacido en Málaga y criado futbolistícamente en el Málaga CF, está ante una de las decisiones más importantes de su carrera. Como si de papá o mamá se tratase, el malagueño debe decidir entre jugar con la Selección española o con Marruecos.

Su gran momento de forma no pasa desapercibido para los seleccionadores Luis De la Fuente y Walid Regragui. Desde que volvió al conjunto blanco, tras su erasmus de tres temporadas en Milán, donde estuvo cedido, ha pisado fuerte en el Santiago Bernabéu. Esta temporada, entre todas las competiciones, ya ha participado en 11 goles (ocho tantos y tres asistencias).

Es por eso por lo que el atacante será incluido en las prelistas de ambas selecciones, tal y como señalan las últimas informaciones. Sus raíces le permiten jugar con ambos países,y ahí es donde entra Brahim Díaz, que debe decidir entre uno u otro.

En el próximo parón de selecciones, España jugará dos amistosos, contra Colombia y Brasil, el 22 y 26 de marzo respectivamente. Marruecos, por su parte, también disputará dos amistosos, frente a Angola y Mauritania. Aunque solo alcanzar tres partidos oficiales imposibilita un cambio de selección, Brahim Díaz tiene que decantarse ya por una, y no parece fácil que la damnificada vaya a querer contar con él en un futuro.

El malagueño ya debutó con la Selección española en 2021, en un amistoso contra Lituania que se disuputó en Butarque. De hecho, llegó a marcar uno de los cuatro goles de 'La Roja'. Sin embargo, este partido tiene un asterisco, ya que, tras el positivo en COVID-19 de Sergio Busquets, lo disputaron los jugadores de la Sub 21. También ese año, entró en una convocatoria de Luis Enrique, aunque no jugó.

El ex de la cantera del Málaga CF, que se está saliendo a las órdenes de un Carlo Ancelotti que no parecía que le fuese a dar muchas oportunidades, aunque se las ha ganado a pulso, tendrá que tomar una decisión. Esta no sera definitiva a nivel burocrático, pero si futbolístico.