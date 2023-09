Solheim Cup: El mundo del Golf mira a Casares

Málaga, y su provincia, están de moda. También para los eventos deportivos de primer nivel. Y uno de los deportes que más mueve es el Golf, que aterriza este viernes en Casares con el mejor elenco de jugadores mundiales para celebrar la Copa Solheim, que por primera vez en la historia se celebrará en España.

Lo localidad de la Costa del Sol acogerá este torneo que enfrenta a los combinados de Europa contra Estados Unidos, con el principal atractivo de la navarra Carlota Ciganda liderando al equipo del viejo continente.

El equipo europeo, con siete trofeos y capitaneado por Suzann Pettersen, busca de recortar distancias con las diez ediciones ganadas por Estados Unidos, con Stacy Lewis al frente, en una competición que se desarrollará en Finca Cortesín del 18 al 24 de septiembre. Del 18 al 21 se ha celebrado el torneo junior.



La élite del golf femenino se reúne en España con el campeonato mundial femenino equivalente de la Copa Ryder, un evento que nació en 1990 en Florida (Estados Unidos), cuando Karstein Solheim, fundador de la reconocida marca de material de golf PING y que fue el primer gran patrocinador -lo sigue siendo, de hecho- dio nombre a la competición.



El equipo europeo tiene a la golfista noruega Suzann Pettersen como capitana y está compuesto por Carlota Ciganda como única representante española, Celine Boutier, Maja Stark, Charley Hull, Leona Maguire, Georgia Hall, Linn Grant, Anna Nordqvist, Madelene Sagstrom, Gemma Dryburgh, Emily Kristine Pedersen y Caroline Hedwall; siendo vicecapitanas Laura Davies, Caroline Martens y Anna Nordqvist.



Por su parte, el equipo de EEUU tiene a la golfista Stacey Lewis como capitana y lo componen Lilia Vu, Nelly Korda, Allisen Corpuz, Megan Khang, Jennifer Kupcho, Danielle Kang, Andrea lee, Lexi Thompson, Rose Zhang, Angel Yin, Ally Ewing y Cheyenne Knight; con las vicecapitanas Angela Stanford, Morgan Pressel y Natalie Gulbis.



Si bien la Copa Solheim 2023 arranca como evento este lunes con las diferentes actividades programadas para dentro y fuera de las instalaciones, como los propios entrenamientos de las jugadoras, espacios de música en directo, actividades gastronómicas o exposiciones, la competición pura será el fin de semana del 22, 23 y 24 de septiembre.



FORMATO DE COMPETICIÓN



En el formato de juego hay que distinguir varias modalidades: están los partidos ‘fourball’, por parejas en la que cada jugadora juega su propia bola; los partidos ‘foursome’, por parejas y donde las dos participantes juegan una misma bola por hoyo turnándose hasta completarlo; y los partidos individuales, con una protagonista por cada equipo.



El primer día de acción, el viernes 22, se disputan cuatro partidos 'foursome' por la mañana y otros cuatro de modalidad 'fourball' por la tarde, y lo mismo durante el segundo día, el sábado.



El domingo serán los doce partidos individuales, día que se decidirá al equipo ganador: cada partido vale un punto y los que terminen en empate suman medio punto para cada uno.



Si el equipo europeo alcanza los 14 puntos será el ganador de la Copa Solheim 2023, ya que se beneficiaría para ello de que es el vigente campeón del torneo al lograrlo en la edición anterior.



El equipo europeo tratará de hacer algo que nunca ha conseguido, que es ganar la Solheim tres veces consecutivas, para así acercarse al palmarés de Estados Unidos.



Las norteamericanas han ganado diez ediciones (1990, 1994, 1996, 1998, 2002, 2005, 2007, 2009, 2015 y 2017), por las siete que han logrado las europeas (1992, 2000, 2003, 2011, 2013, 2019 y 2021).



Será este uno de los grandes eventos deportivo del año en España y sin duda la cita de deporte femenino más importante en este país, con más ochenta mil asistentes (82.000 entradas vendidas) y seguida por millones de espectadores de más de 150 países.

Carlota Ciganda: "Sería increíble ganar aquí con mi gente y mi familia"

La única representante española del equipo de Europa en la Copa Solheim es la navarra Carlota Ciganda, que considera "un sueño" ganar esta edición de 2023 por primera vez su país, aunque advierte del nivel del equipo estadounidense, "muy parecido" al europeo.



“Estoy muy contenta de estar aquí: la comida, el hotel, la gente, oír hablar español en todos lados... Sería increíble ganar aquí con mi gente y mi familia rodeándome, ganar la Solheim en España es el mejor de mis sueños”, manifestó Carlota Ciganda en su encuentro con los periodistas en Finca Cortesín, donde le hubiera gustado que estuviera la malagueña Azahara Muñoz porque “esta es su casa”.



La jugadora navarra también ha desvelado que la capitana del equipo, Suzann Pettersen, “tiene muy claras las parejas del viernes”, pero no ha querido hacerlas públicas, aunque cree que va a jugar “con una jugadora sueca”, adelantó.



“Suzann nos ha preguntado cuántos partidos queremos jugar y con quién queremos, porque lo que quiere es que estemos cómodas. La capitana lo tiene claro y nos lo ha dicho, pero no puede salir del ‘team room’”, puntualizó la española.



Ciganda jugará su sexta Solheim, por lo que irá “más tranquila” y sabrá controlar mejor las emociones, aseguró una golfista cuya presencia en esta edición la convierte en la jugadora europea con más experiencia por detrás de Anna Nordqvist, con una más disputada.



Cuando debutó, en Colorado (Estados Unidos) en 2013, “era novata y tenía esas ganas y esa energía que no nunca acaba, pero ahora tengo más experiencia, he aprendido y nunca es suficiente mejoría”, recordó, a lo que añadió que son semanas de “muchas emociones y eso te puede ayudar si juegas contra una debutante”.

El escenario: 215 hectáreas de lujo

El torneo se celebrará en el resort de golf Finca Cortesín, con 18 hoyos de gran variedad, un césped cuidado al milímetro, con agua cien por cien regenerada y una gran organización que aglutina a más de 400 profesionales para cubrir todas las necesidades en las 215 hectáreas de terreno.



El lunes se presentó oficialmente la competición internacional de golf femenino por equipos, y se celebra una semana entera de conciertos y música en directo, actividades gastronómicas, exposiciones y más actividades que necesitan de una gran coordinación.



En una superficie total de 215 hectáreas rodeada de naturaleza, Finca Cortesín se divide en seis grandes áreas: un hotel de lujo, zona residencial, el gran campo de 49 hectáreas, un spa, una zona deportiva, un club de playa y una galería comercial.



Según la organización del torneo, más de 400 profesionales, desde cocineros hasta personal de recepción, están trabajando para atender todas las necesidades de los jugadores, autoridades y los más de 82.000 espectadores que se esperan durante la semana.



El complejo de Finca Cortesín se compone de 18 hoyos que utiliza agua cien por cien regenerada y que ha sufrido un retoque importante, ya que el hoyo 1 ha pasado a ser el hoyo 4 original, de manera que el primer reto al que se enfrentarán las jugadoras tendrá un espectacular lago delante.



Han ultimado hasta el máximo detalle, desde el tee hasta el green se han perfeccionado con la ayuda de una flota de 24 segadoras de última generación, contando con 25 ‘greenkeepers’ cualificados, cinco becarios de agronomía y más de 35 voluntarios de clubes de golf de todo el mundo que se encargarán de cuidar meticulosamente las 49 hectáreas del campo.



El diseño del campo corrió a cargo de Cabell B. Robinson y el atractivo paisaje de Gerald Huggan suma un equilibrio visual entre 20 variedades de flora, lagos, bosque mediterráneo y el césped de Bermudas, cuidado de manera meticulosa.



Dentro de Finca Cortesín hay también un hotel de cinco estrellas con 67 suites que acogerá, además de al público general que lo hubiera reservado, a los equipos de Estados Unidos y Europa, protagonistas de la competición que por primera vez en la historia aterriza en España.

Sigue los temas que te interesan