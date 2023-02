La venta de las entradas para ver a las estrellas de la NBA en Málaga ya tiene fecha: hay que tirar de cartera

Noticias relacionadas El Carpena acogerá un triangular entre España, Estados Unidos y Eslovenia en agosto

Si es usted uno de los muchos aficionados que aspira a ver el próximo mes de agosto en Málaga a las grandes estrellas de la NBA y casi a oler a pie de pista a Luka Doncic esta información le interesa y mucho.

Lo primero que debe saber es que los abonos dispuestos para que pueda seguir de primera mano los encuentros de España contra Estados Unidos y Eslovenia le van a obligar a dejarse un buen pellizco de su nómina. Si es que la tiene. Y lo segundo, que la venta de las entradas se activa en cinco días.

Toda la información del triangular, que va a celebrarse en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga los días 11, 12 y 13 de agosto, la puede encontrar en la web de la Federación Española de Baloncesto (https://feb.entradas.plus/entradas/es/entradas-deporte-abono-centenario-triangular-malaga).

Atendiendo a los detalles recogidos en la misma, en la que se anuncia la presencia en la capital de la Costa del Sol de "mayor constelación de estrellas del baloncesto que se puede ver en la actualidad", la horquilla del precio de los abonos para el Torneo Centenario oscila entre los 120 euros el más barato y los 1.000 euros.

Así quedan distribuidos los abonos en el Martín Carpena de Málaga para el triangular de España, Eslovenia y Estados Unidos.

Si el primero de ellos le obliga a seguir los encuentros desde la parte más elevada de los fondos del pabellón, los segundos le permitirán sentirse como una de las habituales estrellas de Hollywood que siguen los encuentros de la NBA a pie de pista. Será, al menos durante esos días, como un Jack Nicholson de la vida siguiendo a sus Ángeles Lakers en el Staples Center o un Spike Lee sufriendo con sus Nicks de Nueva York.

Pero entre ambos extremos siempre quedan márgenes que pueden ser de interés. Por ejemplo, los abonos VIP para silla en el fondo de pista cuestan 850 euros. Un pago que incluye catering. Así que mientras disfruta de una entrada a canasta de Doncic podrá estar degustando unos buenos canapés o un jamón rondeño.

La organización le ofrece un abono premium plus de 550 euros, también con el catering incluido, y otro premium, de 400 euros, para colocarse justo detrás de los banquillos de las selecciones. También tiene la opción de pagar 350 euros por el abono golden plus, que está bien cerca de la cancha pero que no le incluye catering.

Si quiere saborear las mismas viandas que sus vecinos más cercanos tendrá que pagar otros 150 euros. A todos estos valores hay que sumar opciones sin tantos privilegios pero sensiblemente más económicas de entre 240 y 150 euros.

