Llegó la hora del UMA Antequera: "No hay nada más bonito que un ascenso en el Argüelles"

A partir de las seis de la tarde de este sábado el pabellón Fernando Argüelles de Antequera tiene que ser un hervidero para empujar al BeSoccer UMA Antequera a la Primera División del fútbol sala nacional. Los universitarios reciben al Atlético Benavente en la vuelta de la final del playoff por el ascenso y les vale incluso el empate tras el 2-2 cosechado en la ida para coronar una temporada en la que, contra todo pronóstico, han levantado la Copa del Rey haciendo historia en el fútbol sala y en el deporte malagueño.

Antes de esa cita, este jueves el club celebró un ‘media day’ en las oficinas del patrocinador que da nombre al equipo, BeSoccer, con la presencia de varios jugadores que estuvieron atendiendo a los medios de comunicación.

EL ESPAÑOL de Málaga estuvo conociendo las sensaciones de varios de los hombres de Tete antes de afrontar el último partido de la temporada que los puede devolver a lo más alto:

David Velasco. Dorsal 8. Málaga

“No estoy nervioso, el equipo tampoco, sabemos los que nos jugamos, pero hay que estar tranquilos. Sabemos que podemos sacar un buen resultado”.

“El objetivo a principio de temporada era entrar en el playoff. Todo lo que hemos conseguido y luchado y ahora optamos a un buen sitio el año que viene.

“El míster no dice que dejemos los nervios fuera, que juguemos por nuestros familiares, por toda la gente que nos apoya y que salgamos a por todas. Un jugador que ha sido tan grande nos da consejos que no nos pueden dar otros jugadores”.

“A ellos (el Atlético Benavente) les conviene un partido de goles. Porque si no nos ganan, pasamos nosotros. Va a ser un partido abierto de goles, tenemos que defender bien. Es un equipo ultraofensivo”.

“La Copa del Rey no puede afectar en nada. No se nos pueden subir los humos por ganar un título, tenemos que bajar los pies al suelo. Tenemos que salir como hemos hecho todo el año, a competir al cien por cien. Nos debería quitar presión, pero al fin y al cabo nuestro objetivo era entrar en el playoff y subir a Primera. La Copa del Rey ha sido un regalo”.

“Conejo (portero) siempre es el más importante del equipo porque por él empieza el ataque. Es una de las piezas fundamentales. Si él está bien, estamos todos bien”.

“Espero el pabellón a reventar con nuestros familiares y la gente de Antequera. El primero lo tienen que meter ellos”.

“El sábado a las ocho de la tarde espero estar en Primera División, ese es el sueño de todos. Liándola en el pabellón”.

Alvarito. Dorsal 7. Madrid.

“Es la última semana y, con las ganas de jugar el sábado, se me está haciendo muy larga. Estoy deseando que llegue y que consigamos el ascenso. Ha sido una temporada muy larga, con muchos partidos”.

“El sábado quedan 40 minutos, o 46 si hay prórroga. El factor psicológico es mucho más importante que el físico. Hay que estar preparados, concentrados y ojalá que se decante de nuestro lado”.

“Tete es el primero que te transmite tranquilidad. Crispi (segundo entrenador) es otro que también tiene la misma experiencia, han jugado partidos así. Nos dicen que seamos nosotros mismos y que disfrutemos”.

“Somos importantes todos. Cada uno tiene que aportar su granito de arena, lo que ha aportado toda la temporada. Va a ser muy importante que tiren poquito, allí tiraron poquito. Sabemos que es un equipo que encajaba muchos goles. Todo pasa por estar muy bien en defensa. Las finales se ganan en defensa. En la ida estuvimos muy bien.

“En agosto me lo imaginaba estar en playoff. Desde que empezamos el 1 de agosto corriendo en la playa me esperaba algo así, tener un final bonito, como el que vamos a tener el sábado”.

“La experiencia de la Copa del Rey te sirve porque el partido del sábado va a ser muy parecido a los de Copa, a nivel de competitividad. Pero no hay que fijarse en que hemos ganado la Copa del Rey. Sabemos que jugando como toda la temporada vamos a tener muchas opciones.”

El respeto al rival lo tienes siempre. Es un partido de cinco contra cinco. Al final es un rival que solo le hemos ganado una vez esta temporada (se han enfrentado en tres partidos, con dos empates y una victoria). Sabemos el potencial que tienen. Ellos no tienen nada que perder, no contaban con entrar en playoff. Pueden jugar sin presión”.

“El sábado a las ocho me imagino celebrando con toda la afición para que sea un año espectacular”.

Dani Ramos. Dorsal 9. Ceuta.

“El equipo tiene muchas ganas de competir. Estos días sobran, porque los nervios y las ganas de jugar hacen que estés pensando totalmente toda la semana del sábado. Estamos con ganas de disfrutar de una final que es muy bonita”.

“En los entrenamientos no podemos hacer mucho más. Se pulen cosas, estrategias, detallitos…”

“Para ganar el partido necesitamos estar acertados en ataque. El otro día no estuvimos tan acertados. Conejo siempre raya a un altísimo nivel. Si es así, será muy difícil que nos ganen”.

“Hay más ilusión de poder conseguir el objetivo, La experiencia nos hace no tener presión. La temporada ya es para enmarcar y hay que ponerle la guinda al pastel”.

“El objetivo era entrar en el playoff porque éramos una de las plantillas favoritas. No quiere decir que sea fácil”.

“Benavente es un equipo que te concede, hace los partidos bonitos de ver. No son demasiado contundentes en defensa. Si queremos ganar, pasa por defender sus armas en ataque. Nos conviene un partido con poco goles, que tengamos el control. Nuestra premisa para el sábado es defender. En ataque vamos a generar porque siempre generamos, pero tenemos que meter las que tengamos. Tenemos que estar más acertados que el otro día”.

“Tanto Tete como Crispi son jugadores con muchas batallas como esta. Nos quitan presión durante toda la semana. Eso te ayuda. Tampoco te atora mucho la cabeza”.

“Esperamos que el Argüelles esté a reventar. El partido contra el Alzira nos ayudó mucho”.

“No quiero gafarlo, pero el sábado a las ocho esperemos estar contentos sabiendo que hemos cumplido el objetivo, que hemos vuelto a Primera División, que es donde el club se merece volver”.

Óscar. Dorsal 21. Cuevas del Becerro.

“Estamos muy concentrados, muy motivados. Son más ganas que nervios”.

“Los partidos del playoff son diferentes. Vamos con un poco más de cuidado, en liga jugamos más sueltos”.

“Ellos no tienen nada que perder. Se han encontrado con esto. Ellos venían de la Segunda B”.

“Ganar la Copa es un plus para saber que lo que logramos es por méritos propios y también hace que con respecto a ellos tengamos más experiencia. Pero tenemos que estar alerta”.

“Tete, aparte de quitarnos presión, está tratando de tocarnos la fibra. También nos pone en alerta de que no nos podemos relajar”.

“Sabemos que si Conejo está bien nos contagia a los demás. Si conseguimos meter tres cuatro goles estamos en Primera. Generamos mucho, vamos a meter goles sí o sí.

“El sábado a las ocho me imagino que el Fernando Argüelles estará saltando de alegría como locos y la gente saltará a la pista”.

David Ruiz, ’Burrito’. Dorsal 2. Málaga.

“Tete quiere mucho que hable con ellos. Pero yo soy más de hablar individualmente con ellos. Soy muy pesado. ¿Consejos? Al final esos partidos hay que vivirlos, con la adrenalina, hay tantas cosas que no se puede controlar, que uno mismo no las controla…

“Estoy muy tranquilo. Le dijo a ellos que cuando las cosas se pusieran mal, prefiero fallar yo y que me echen la culpa a mí a que se la echen a un chico con 20 años que está empezando”.

“Lo que hemos hecho es historia, está muy bonito, pero lo importante es el sábado. Todos firmaríamos estar el sábado, contra Benavente, en nuestra pista, jugándonos el ascenso. Es muy complicado tener otra oportunidad como esta”.

“Yo creo que va a ser un partido de muchos goles. Ellos no son un equipo que sepan especular, no saben encerrase atrás, no son defensores, tienen mucho ataque. Es un equipo muy peligroso, te caen muchas ocasiones en poco tiempo. Si ven que no estás bien, lo notan y son gente que te mata. Es un partido que tenemos que saber estar en todo momento y sabiendo que es mucho tiempo, que no nos podemos volver locos si nos meten un gol y estar siempre metidos en partidos.

“En el fútbol sala el portero es el 70 por ciento. Cuando un portero te hace cuatro paradas seguidas, a la siguiente quieres apurar más y se te va fuera. Si Conejo está bien y sabe manejar el tiempo del partido, es muy difícil que nos ganen, porque somos un equipo que tenemos mucha confianza. Somos mejores, lo sabemos, tenemos la presión de que somos mejores, pero hay que demostrarlo”.

“Somos un grupo de ganadores, son gente que quiere más y quiere más… Ahora no nos puede dar ansia por querer más”.

“El día de la final de la Copa del Rey, cuando salí a la pista, que al final no te impresiona, no es que digas “¡hostia!”, pero tenía un nudo en la garganta, de querer llorar, de estar con mi tierra aquí luchando por esto, con lo complicado que es. La gente no se imagina lo complicado que es llegar ahí. Y está la UMA ahí. Es una locura. Es casi imposible que vuelva a ocurrir”.

“El sábado a las ocho me imagino con una cerveza en la mano. Ojalá nos salga todo bien”.

Miguel Conde. Capitán del equipo. Dorsal 5. Cuevas del Becerro.

“El equipo está motivado, está concienciado de que nos jugamos la temporada. Tete nos ha dicho que estemos tranquilos, que ya llegará el sábado. Cuando llegue el momento saldremos a la pista y haremos lo que sabemos hacer.

Después de ganar la Copa, no te planteas que puedan eliminarte en el playoff, pero es verdad que los partidos hay que jugarlos. Nos daría mucha pena no subir, pero la temporada está ahí.

“Tenemos que defenderlos muy bien, porque te exigen mucho en ataque, marcan goles por castigo, chutan desde todos lados, en cualquier momento meten un gol. Te llevan al límite para ganarles. Vamos a plantear una defensa muy fuerte”.

“El partido de ida se nos fue un poco por la falta de acierto, pero esta oportunidad la afrontamos con muchas garantías”.

“Somos un equipo que confía en sí mismo, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe las armas que tiene. Cuando llega el partido sabemos que nos tenemos que arremangar, porque a currantes no nos gana nadie”.

“En el vestuario hay un buen rollo impresionante. Hablamos mucho, en los viajes no somos el típico vestuario que se pone cada uno a ver series o a escuchar música. Jugamos a la cartas, comentamos el partido, hacemos mucho debate… Eso dentro del campo sí que se nota. Dentro del campo los intangibles se notan, nos arropamos”.

“En el momento en que nuestro portero está afortunado, nuestras posibilidades de ganar se disparan, porque un fallo de Conejo nos pesa a todos. Sin Conejo está en su nivel, si está inspirado, nuestras posibilidades van a aumentar".

“El partido va a estar en la jugada de estrategia, en la salida del portero, en los duelos individuales, en los repliegues, en las transiciones, todo va por un gol o por ese casi gol”.

“A la afición le digo que venga con toda la ilusión del mundo. Que si nos ven titubeando, o ve que el equipo no está respondiendo como un equipo aguerrido que lucha sin descanso, que se vengan arriba que nos animen, que esto lo tenemos que sacar entre todos juntos, que no hay nada más bonito que un ascenso en el Argüelles, que lo he vivido. Estoy deseando que el campo reviente, que no quepa ni un alma.

“El sábado a las ocho me veo contento, alegre… Porqué no, llorando, ya lloré en la Copa del Rey”.

Así respira el vestuario del BeSoccer UMA Antequera poco antes de la final.

