El Costa del Sol Málaga conquista Galicia (21-27)

El Costa del Sol Málaga lo ha vuelto a hacer. La clasificación del Balonmano Porriño habla peor de lo que realmente es este equipo. En Galicia no habían ganado hasta el momento ni el Super Amara Bera Bera ni el Rocasa Gran Canaria, pero las Panteras sí que lo han hecho (21-27). Así que este triunfo redobla su importancia y coloca a las de Suso Gallardo en la segunda posición a la espera de que el Unicaja Gijón juegue su partido. Qué racha y qué 2022. Bueno, qué temporada en general.

El Costa del Sol Málaga dio pocas oportunidades al conjunto gallego desde el principio. Solo en ese 1-0 y 2-1, el Porriño fue ganando. Más de allá de ese resultado, poca igualdad tuvo el partido. Las Panteras encadenaron un parcial de 0-4 para despegarse en el marcador. Sin embargo, la tranquilidad desapareció cuando Sole López cayó en el área rival y no se pudo levantar tras una entrada de una jugadora contraria a la que la acción le costó la tarjeta. No obstante, y por suerte porque parecía más, solo se quedó en su susto. La malagueña se levantó, volvió a correr y de nuevo comenzó a marcar. Como si no hubiera pasado nada (4-8 minuto 10).

Pasados unos instantes, el partido se trabó. El ataque visitante no estuvo tan fresco como había demostrado. Las imprecisiones empezaron a ser constantes y pasaron largos tramos sin anotar un gol. A pesar de ello, el Porriño tampoco estuvo especialmente inspirado en ese momento. Así que la aparición de las jugadoras del banquillo de Suso Gallardo fue un soplo de aire fresco. Laura Sánchez, Talita Alves y Rocío Rojas, quien reaparecía tras su grave lesión, saltaron a la cancha para ampliar la diferencia de goles y cerrar la primera parte con un 8-15.

Con esta ventaja, el partido fue relativamente más cómodo. No se vieron exigidas en ataque y estuvieron muy acertadas en defensa. Así que lo que perdían en un lado, lo ganaban por otro. Para romper la defensa gallega por el centro, Espe López y Silvia Arderius adquirieron gran protagonismo, bien para romper por ese pasillo central y marcar o para encontrar el espacio en los extremos con Sole López o Isa Medeiros. Ese parcial de 3-5 (11-20) obligó al entrenador rival a pedir tiempo muerto, más para sacar el orgullo de las suyas.

¿Lo consiguió? La defensa del Costa del Sol Málaga se relajó notablemente y las locales lo aprovecharon con el empuje de su público. Realmente no hubo mayor inquietud que ese 20-25, pero esos cambios constantes en la línea gallega despistaron para tanto atacar como defender. A pesar de ello, solo maquilló el marcador, ya que el 21-27 fue definitivo para confirmar otros dos puntos que viajan hacia el sur.

No obstante, con esta victoria del Costa del Sol Málaga no acaban las buenas noticias. El KH-7 Granollers ha logrado un gran triunfo contra el Rocasa Gran Canaria (34-27). Por lo que las Panteras se consolidan en esa tercera posición, ojo, y aventajan a sus perseguidoras isleñas con tres puntos, más de un partido. Aunque lo cierto es que ahora mismo son segundas y obligan al Unicaja Gijón a conseguir la victoria para recuperar la segunda plaza.

FICHA TÉCNICA

Conservas Orbe Rubensa BM Porriño 21 (8+13): Ayelén (portera), Barros (3), Santomé (-), Casasola (5), Bono (2), Fermo (3), Rodríguez (2) – siete inicial – Carrera (-), Fernández (-), Tavares (3), Hernández (-), López (1), Monserrat (-), Samartín (2), Fernández (-), Castro (-).

Costa del Sol Málaga 27 (15+12): Virginia Fernández (portera), Isa Medeiros (4), Silvia Arderius (4), Estela Doiro (2), Espe López (4), Almudena Gutiérrez (1) Sole López (4) – siete inicial – Merche Castellanos (pt), Talita Alves (4), Laura Sánchez (2), Paula García (1), Desi Segado (-), Rocío Rojas (1).

Árbitros: Lucas Crespo y Pedro Eiras. Excluyeron por las locales a Casasola; y por las visitantes a Silvia Arderius, Almudena Gutiérrez e Isa Medeiros. Expulsaron a Santomé.

Parciales cada 5': 2-3, 4-7, 6-9, 6-10, 7-12, 8-15 – descanso – 9-17, 10-18, 11-21, 15-23, 19-25, 21-27.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Pavillón Municipal do Porriño (Pontevedra).

