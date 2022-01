La ciudad de Málaga está de celebración este fin de semana. La HSBC World Rugby Sevens Series, en modalidad masculina y femenina, llega a España por primera vez y será la Costa del Sol quien acoja esta cita histórica del 21 al 23 de enero. La segunda parada será en Sevilla del 28 al 30. Pero no solo eso, sino que la afición podrá ver, si su convocatoria lo confirma, a uno de los deportistas malagueños más prometedores: Alberto Carmona, el chico de oro del Club Rugby Málaga y ahora de la élite mundial.

No será su debut en la modalidad olímpica del rugby. Ya formó parte del combinado nacional en la cita de Vancouver y Edmonton con los Leones7s es en el mes de septiembre de 2021 con solo 17 años. Incluso en verano, tras ser el mejor jugador del Europeo M18, también acudió a alguna cita con sus nuevos compañeros.

Y a nadie le sorprende que esté otra vez entre los planes de Pablo Feijóo, el seleccionador nacional. Ni a Martín Calle, el entrenador del primer equipo del Club Rugby Málaga: "No me ha sorprendido porque ha hecho muy buen trabajo. Siempre pensé que lo iban a llamar nuevamente, ya que en la primera convocatoria fue uno de los jugadores más destacados. Es joven todavía, tiene mucho por desarrollar y tiene muy buenas características para el Seven por su altura y por sus habilidades", confiesa el argentino a EL ESPAÑOL.

El técnico llegó hace cuatro años al equipo con una propuesta de futuro basada en la cantera, para ir creciendo desde abajo, y Alberto Carmona es uno de los grandes resultados. Calle reconoce que es un "chico diferente y se nota" y que en todos trabajan por igual. Aunque no olvida el trabajo que aún queda, a pesar del talento: "Es un niño en desarrollo. Para nosotros, como club, es el resumen del buen trabajo que se está haciendo en las canteras".

Su constancia en el trabajo, así como el buen pie y la gran capacidad para ejecutar un buen pase son las principales características que el entrenador se atreve a destacar. Es más, le augura un buen futuro en este tipo de modalidad. "El rugby 7 se ha convertido en algo muy dinámico y de juego rápido. Mientras que el rugby 15 es más de roce, de golpe, de penetración. Se han convertido en dos juegos muy diferentes". De hecho, según su experiencia, asegura que el jugador que prueba el rugby 7 no vuelve a la otra modalidad.

Sin embargo, no es una labor fácil. El joven cumple los 18 años en este 2022 y compatibilizar segundo de bachillerato con la práctica deportiva no es una tarea nada fácil. Y es ahí donde Martín Calle reconoce la figura de Vicente Carmona, padre de Alberto y su entrenador en las categorías inferiores del CR Málaga. Al mantener una estrecha relación con el deporte, es uno de sus principales apoyos. "Él estudia y siempre tiene que llevarse las cosas. Tiene permisos especiales como todo deportista de élite en tema del estudio porque es un tanto complicado".

Aunque hay una cuestión aún más complicada que el argentino sigue sin entender y que define como "cosas raras de las federaciones que tienen reglas raras aquí en España". El joven, aún con 17 años, podrá participar este fin de semana en la HSBC World Rugby Sevens Series. Hasta ahí bien. Sin embargo, aún no puede jugar en el primer equipo del Club Rugby Málaga que compite en la División de Honor B. "Son las incoherencias de los reglamentos. Puede competir contra alguien de 120 kilos de mucho nivel de impacto y contacto, pero no puede aquí en la competición nacional", se cuestiona.

No obstante, augura que su futuro podría ser lejos de Málaga. "Yo creo que se va a ir fuera por lo que nos ha transmitido", lo que coincide con un cambio en los estudios. Lo cierto es que ahora su presente es más malacitano que nunca y podría estar en casa con su afición. El viernes será el primer partido contra Estados Unidos (13.34 horas), cerrarán la jornada frente a Argentina (20.03 horas) y se despedirán el sábado con Jamaica (13.39 horas).

