Las 'Guerreras' del Costa del Sol Málaga jugarán los cuartos del Mundial contra Alemania

España ya está en cuartos y lo ha hecho por la puerta grande, sin ninguna derrota en estos seis partidos y demostrando que lo de los Juegos Olímpicos fue solo un tropiezo en el camino. Este triunfo de las Guerreras ante Brasil (27-24), una selección que hasta el momento también estaba imbatida, solo hace engrandar el nivel demostrado hasta la fecha y demostrar que las jugadoras han venido a hacer cosas grandes en este Mundial, un torneo en el que estan brillando las Panteras del Costa del Sol Málaga.

El pase ya estaba certificado desde la victoria ante Croacia en el segundo partido de la 'Main Round' y solo faltaba saber cuál iba a ser el rival en cuartos. Así que con la abultada victoria de Dinamarca (32-16), los enfrentamientos en cuartos de final serán España-Alemania y Dinamarca-Brasil. Por lo que las de José Ignacio Prades evitan a uno de los grandes rivales directos hasta una hipotética semifinal que tendría lugar el viernes.

Pero deshacerse de Brasil no ha sido nada fácil. El partido comenzó con una ventaja de cinco goles en favor de las Guerreras. Es más, las que vestían de verde no anotaron su segundo gol hasta el minuto 11. Sin embargo, la cancerbera sudamericana igualó el nivel que estaba demostrando Silvia Navarro y el partido comenzó a ser más parejo. Tanto que ya la renta no consiguió superar los dos tantos. Merche Castellanos, tras el espectáculo ofrecido ante Croacia, salió a parar tres lanzamientos desde los siete metros en los que no tuvo fortuna y descansó.

Quien salió de titular fue Silvia Arderius para aportarle lucidez al ataque español desde el principio. La central supo encontrar los huecos entre la defensa rival y desatascó el partido con versatilidad cuando más se acercaba Brasil al marcador. Después de descansar ante Croacia, volvió a rendir a un gran nivel y su gol y las cuatro asistencias en casi 27 minutos fueron más que importantes para superar la férrea defensa con la que se encontraron las españolas.

Si bien sus cuatro tantos fueron muy importantes para sellar el pase a la fase final del torneo internacional, los dos goles que anotó Sole López contra Alemania sirvieron para que la distancia contra Brasil aumentase en el marcador. De nuevo volvió a ser muy importante desde el extremo y siempre que juega cumple. Pudo marcar alguno más si sus compañeras la hubiesen encontrado en las salidas al contraataque, ya que resulta casi indefendible la gran velocidad de la malagueña.

Cuarta Pantera

Sole López, Silvia Arderius y Merche Castellanos no serán las únicas representantes que tendrá el Costa del Sol Málaga en los cuartos de final del Mundial de balonmano femenino. Talita Alves, que no jugó ningún minuto contra España, ha conseguido que Brasil también acceda a la siguiente fase y el equipo al que tendrán que superar será Dinamarca. La Argentina de Rocío Campigli cayó en el grupo en el que estaban España y Brasil.

Ahora ya sí solo vale ganar y habrá que sudar cada gol para ir avanzando en estos pocos partidos que quedan. Solo tres pasos separan a España de la gloria, pero habrá que ir dando avances progresivo para llegar hasta ella y serán muy importantes las jugadoras del Costa del Sol Málaga, como ya lo han sido hasta ahora.

