El Costa del Sol Málaga golpea primero en Europa y lo hace con fuerza (37-23)

Cuando el Costa del Sol Málaga quiso, el partido se rompió y ya no hubo color. Ése es el resumen de la vuelta a la pista del vigente campeón de la EHF European Cup. Y la puesta en escena no pudo ser mejor. En el pabellón Fernando Argüelles de Antequera con un notable apoyo desde las gradas, las de Suso Gallardo no dieron opción al H.V. Quintus en la ida de esta eliminatoria, al que superaron en una segunda parte prodigiosa para llevarse una renta de +14 para este domingo, que se juega la vuelta en el mismo escenario (18.00 horas).

Las malagueñas continuaron con su balonmano de altos quilates. Y cosecharon su séptima victoria consecutiva. Si en la Liga Guerreras Iberdrola están imparables, en Europa han comenzado de modo arrollador con este triunfo de poder y de solvencia. Las panteras fueron más fuertes, más rápidas y con más calidad. No hubo duda cuando metieron la directa, que fue tras el paso por vestuarios. Y el partido se encarriló por si había alguna duda al respecto.

En nombres propios, estuvo imponente Merche Castellanos en portería, por encima de las 20 paradas, y sobresaliente actuación de Espe López y Sara Bravo, ambas sumando 15 goles. Pero por encima de todo, un importante labor colectiva para desactivar al conjunto de los Países Bajos.

Frío inicio

Le costó entrar en el partido al campeón, que en Antequera volvía a la competición europea que le coronó en Zagreb hace unos meses. La atmósfera empujaba, pero había nervios en la pista. Las panteras mandaban con distancias mínimas y el duelo estaba nivelado. Un gol de Espe López abría la primera brecha, aunque una exclusión levantaba a las neerlandesas. Al descanso se llegaba con un ajustado 11-10. Las visitantes exhibían lanzamiento exterior y también penalizaban a la carrera cada pérdida del Costa del Sol Málaga, que encadenaba varias para desesperación de Suso Gallardo.

El paso por vestuarios fue revitalizador. Desde ahí hubo unos minutos donde se vio la mejor versión de las malagueñas, devastadoras sobre el Fernando Argüelles. En 10 minutos anotaban 12 goles y estiraban hasta el 23-15). Silvia Arderius sacaba la varita en ataque y Sole López veía portería desde el extremo. Pero atrás la labor era inconmensurable en defensa, con una Merche Castellanos de cum laude. Tras dos partidos de ausencia, la manchega regresaba a un nivel diferencial. Cerró su portería y el Costa del Sol Málaga encontró las vías para volar. No dejaba de crecer la diferencia y las sensaciones eran inmejorables. Un ciclón por momentos (31-16).

El Quintus intentó maquillar en los minutos finales y en cierto modo lo hizo. Aún así, amplia diferencia para las malagueñas, que fueron llevadas en volandas por Antequera, que tuvo una gran acogida con las panteras en su estreno en la EHF European Cup. Un ambiente de fiesta para dejar la eliminatoria casi decidida. Este domingo a las seis el segundo capítulo con un Costa del Sol Málaga en un momento de forma espléndido, con siete victorias consecutivas.

Ficha técnica

Costa del Sol Málaga 37 (11+26): Merche Castellanos (portera), Isa Medeiros (3), Espe López (8), Almudena Gutiérrez (-), Estela Doiro (2), Paula García (2) y Sole López (4) – siete inicial – Rocío Campigli (2), Silvia Arderius (5), Laura Sánchez (-), Virginia Fernández (pt), Sara Bravo (7), Talita Alves (4).

HV Quintus 23 (10+13): De Vos (portera), Kruijswijk (-), Louwerens (-), Zwinkels (3), Boeters (5), Van Maurik (2), van der Zeijden (1) – siete inicial – Bruinen (pt), Michielsen (5), De Jong (2), Van Duijvenbode (2), Strik (1), van del Helm (2), Van Aalst (-), Van der Knaap (-).

Árbitros: Di Domenico y Fornasier. Excluyeron por las locales a Laura Sánchez e Isa Medeiros; y por las visitantes a Boeters, Van Duijvenbode, Van Aalst, Strik y Louwerens.

Parciales cada 5′: 3-2, 4-2, 7-7, 8-7, 10-9, 11-10 – descanso – 16-14, 22-15, 26-15, 31-17, 34-21, 37-23.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de la tercera ronda de la EHF European Cuo disputado en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera (Málaga) con alrededor de 700 espectadores.

