Esta es la representación de Málaga en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Para un deportista, disputar unos Juegos Olímpicos es lo máximo a nivel competitivo. Es una meta. Un Santo Grial por el que muchos luchan durante años y sólo algunos lo consiguen. Y hasta seis malagueños tendrán el gran honor de competir con la delegación española en Tokio a partir del 23 de julio hasta el 8 de agosto.

Ellos son Damián Quintero (kárate), Azahara Muñoz (golf), Marta y Sole López (balonmano), Alejandro Davidovich (tenis) y Paula Ruiz (natación). Seis deportistas en distintas disciplinas que intentarán dejar el pabellón alto y que, salvo Azahara y Marta, afrontan su primera experiencia olímpica.

Por el camino se han quedado otros deportistas que tenían serias opciones de acudir entre los 326 clasificados que completan la delegación española. Son el caso de Brahim Díaz (finalmente no entró en la lista de selección de fútbol), Ángela Lobato (no pudo sacar billete en voley playa), Ouassim Oumaiz (no ha obtenido mínima en 5.000 ni en el 1.500 pese a sus intentos), María de Valdés (con mínima en el 1.500 de natación pero sin plaza) o Borja Vivas (ya retirado y lejos de la mínima en lanzamiento de peso).

Los seis malagueños, a escena

Las grandes esperanzas de medalla recaen sobre el karateca, Damián Quintero, dominador en los últimos años de la modalidad de kata. Esta especialidad se estrena en estos Juegos. Un sueño cumplido para el malagueño, que llevaba años esperando esta oportunidad. Llega como el actual número 1 del ránking olímpico para Tokio y es una gran baza nacional. Compite el 6 de agosto en el Nippon Budokan a partir de las 2.00 de la mañana hora española.

Azahara Muñoz, por su parte, se ha colado una de las últimas tras confirmar su presencia la Federación Española de Golf (RFEG) tras ocupar el puesto 35 en el ránking olímpico. Competirá en la modalidad stroke play en el Kasumigaseki Country Club entre el 4 y el 7 de agosto.

Marta y Sole López, que llegan tras ser subcampeonas del mundo en Japón en 2019, están consolidadas en la selección y arrancan el 25 de julio en un grupo complejo formado por Hungría, ROC (Comité Olímpico Ruso), Francia, Brasil y Suecia.

Alejandro Davidovich, tras un gran Roland Garros donde cayó en cuartos, sacó su billete para representar a España en el Parque de Tenis de Ariake a partir del sábado 24 de julio. Competirá, además, en dobles junto a Carreño.

Y por último Paula Ruiz, que sacó su billete de forma brillante tras acabar segunda en el Preolímpico disputado en junio en Setúbal (Portugal). Habrá que estar atentos a su actuación en en los 10 kilómetros de aguas abiertas en el Odaiba Marina Park de Tokio el próximo 4 de agosto.

